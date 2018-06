Pierre Paradis a obtenu des allocations de façon «irrégulière»

La Commissaire à l’éthique et à la déontologie de l’Assemblée nationale conclut que le député Pierre Paradis a obtenu des allocations de logement de façon «irrégulière» et recommande une pénalité de plus de 24 000 $.

Dans son rapport, Ariane Mignolet affirme que l’élu a hébergé sa fille et son gendre dans un appartement qu’il louait et pour lequel il recevait une allocation.

«La fille et le gendre du député étaient majeurs et autonomes financièrement; ils occupaient un emploi à temps plein depuis plusieurs années, peut-on lire dans le document. De plus, ces derniers avaient également constitué leur propre cellule familiale, puisqu’ils étaient parents d’un enfant. Cette situation dépasse largement le cadre normal de la conciliation travail-famille.»

Par la suite, la fille et le gendre de M. Paradis se sont acheté un condominium et le député a signé un bail pour louer l’entièreté du logement dont le loyer s’élève à 1300 $ et qui comprend 2 chambres à coucher.

«Le bail, qui est effectif le 16 mai 2012, est signé par le député et son gendre et ne mentionne pas le nom de la fille du député, indique-t-on dans le rapport. Ce logement ainsi loué demeure le domicile de la fille du député et de son gendre.»

La Commissaire à l’éthique soutient que Pierre Paradis a versé un «loyer excessif et déraisonnable» à son gendre pour la location de ce condo, alors que le député recevait des allocations d’hébergement.

«De surcroît, le montant de l’hypothèque assumé par le gendre du député était en quasi-totalité couvert par le loyer reçu du député, ajoute Mme Mignolet. Dans les circonstances, il est possible de conclure que les intérêts du gendre du député ont donc été favorisés d’une manière abusive.»