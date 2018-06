Le blâme de la Commissaire à l’éthique contre Pierre Paradis ternit quelque peu la fin de carrière du député libéral selon les participants à l’émission «La Joute».

M. Paradis s’est en effet fait reprocher d’avoir utilisé son allocation de logement à Québec pour «favoriser les intérêts» de sa fille et de son gendre.

«Pierre Paradis, c’est le parlementaire qui a le plus d’années de service avec François Gendron. C’est un doyen parmi les doyens qui a une carrière politique remarquable sauf qu’elle est en train de se finir dans la disgrâce», a lancé Bernard Drainville.

«Ça ne me rentre pas dans la tête que quelqu’un fasse ça en 2018 et pense passer inaperçu. Comme disaient Bernard et Antoine, c’est de ça dont on va se souvenir de Pierre Paradis», a ajouté Caroline St-Hilaire.

Le jouteur Antoine Robitaille parle lui de «fin terrible» pour le député de la circonscription de Brome-Missisquoi.

«Déjà qu’il était dans la disgrâce à cause d’allégations de harcèlement sexuel dont il a été blanchi. Et là il y a cette histoire épouvantable de fonds publics, de petites combines, de détournement d’allocations de logement», a-t-il dit.

Changements réclamés

Une plus grande transparence devrait être de mise quant aux diverses allocations reçues par les députés provinciaux.

«À la Tribune de la presse, nous réclamons d’avoir le détail des dépenses des députés. Mais on n’y a pas accès à cause d’un jugement de 2002», a fait savoir Antoine Robitaille.

Selon lui, la Commissaire à l’éthique voudrait que le bureau de l’Assemblée nationale se penche sur la pratique de revente de logement par des députés qui gardent le profit à la fin.

Plusieurs députés utilisent en effet leur allocation de logement pour acheter un logement qui sera revendu plus tard en générant un profit.