Un promoteur vend plus de 50% des condos de son projet en une seule journée

Le promoteur du projet immobilier VillaNova, dans l’arrondissement de Lachine, à Montréal, a réussi à vendre plus de la moitié des unités des trois tours Flora, et ce, en une seule journée, samedi dernier.

Mis en vente le 2 juin par Développement Lachine Est, les condos ont attiré environ 200 acheteurs et curieux, alors que plus de 90 des 177 unités ont été vendues en à peine six heures, a-t-on appris mardi. Les acheteurs sont surtout des couples ou des acquéreurs en solo qui sont âgés de 25 à 45 ans.

L’affluence au bureau des ventes a fait en sorte que les 15 agents présents sur place étaient débordés.

«Les gens se bousculaient pour entrer au bureau des ventes et trouver un stationnement», a relaté Yves-Alexandre Comeau, porte-parole du promoteur.

Les trois tours Flora sont déjà en chantier sur le site bordant le canal de Lachine, près de la gare du Canal de ligne Candiac. À terme, le vaste projet VillaNova comptera 4000 unités d’habitation.