Un retour en force de l'héroïne dans le marché montréalais

L’héroïne fait un retour massif à Montréal en 2018 où les policiers ont déjà confisqué près de 4 kg de cette drogue dure qui fait des ravages au pays depuis que les trafiquants y mélangent du fentanyl.

En cinq mois seulement, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a saisi l’équivalent d’environ 80 000 doses de cette drogue souvent décriée comme «la plus nocive» par nos tribunaux, soit plus que durant toute l’année 2017 et presque autant qu’entre 2014 et 2016, d’après des données obtenues par «Le Journal de Montréal».

Jeudi dernier, la section Crimes de violence et Enquêtes par projets Nord en a saisi deux kilos du même coup en mettant fin aux activités d’un réseau qui écoulait cette drogue dure tant à Montréal qu’à Laval.

Vendeurs en Mercedes

«C’est une saisie importante qui dénote que cette drogue est très présente sur le marché et que cette organisation avait un chiffre d’affaires considérable», a expliqué le commandant Paul Verreault, en évaluant la drogue saisie à 200 000 $.

Autre signe de la prospérité de ce réseau: deux de ses jeunes trafiquants d’origine russe circulaient chacun au volant d’une luxueuse Mercedes.

Sergey Gridnev, 26 ans, de Montréal et Vladislav Sischin, 24 ans, de Laval, se sont fait confisquer leurs voitures, qui sont considérées comme des biens infractionnels. Ils avaient aussi des armes de poing prohibées et chargées quand ils ont été appréhendés.

Marché en mutation

La présumée tête dirigeante du réseau serait Francis Pigeon Michaud, 37 ans, de Saint-Colomban, dans les Laurentides. Sans antécédent judiciaire, il fait face aux mêmes accusations que ses deux comparses.

Les policiers ont d’ailleurs été surpris de constater que ce réseau était mené par un «Québécois de souche». Traditionnellement à Montréal, le trafic de cette drogue dérivée de l’opium est surtout l’apanage des mafias italiennes et turques.

«On peut penser que ce marché n’est plus limité à une ou deux organisations», a dit le commandant Verreault à propos de l’héroïne, généralement vendue 20 $ la dose de 0,1 gramme.

Bien des groupes criminels pourraient être attirés par les profits générés par la vente d’héroïne «coupée» au fentanyl – cet opiacé 40 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine.

Ce dangereux cocktail, qui a fait des centaines de morts dans l’Ouest canadien, est à l’origine de six surdoses mortelles à Montréal en 2017.

Aucun cas de surdose au fentanyl ne serait cependant attribuable au réseau démantelé jeudi dernier, selon le commandant Verreault.

Les plus grosses saisies d’héroïne au Québec ont été réalisées au port de Montréal, soit 35 kilos dans un conteneur de palettes de bois provenant du Pakistan, en avril 2011, et 29 kg dans un conteneur de carreaux de marbre parti de l’Afghanistan, en septembre 2017.

Héroïne saisie par le SPVM

2014: 2,16 kg

2015: 0,56 kg

2016: 1,37 kg

2017: 3,67 kg

2018: 3,84 kg