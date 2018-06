«Une dose de courage exceptionnelle», dit Jean-Luc Brassard

Écouter le récit des quatre victimes de l’ex-entraîneur de ski Bertrand Charest qui ont brisé le silence lundi était à glacer le sang, a affirmé Jean-Luc Brassard, médaillé olympique. Pour lui, prendre la parole a pris «une dose de courage exceptionnelle».

«On peut avoir une idée sommaire, mais lorsqu’elles prennent la parole, ça va à un autre niveau, a-t-il dit en entrevue au Québec Matin. Elles ont un visage, c’est personnel. On vit l’émotion avec elles.»

À LIRE ÉGALEMENT

«Mon enfance a été volée»

L'identité de quatre autres victimes connue

Les parents doivent s’impliquer davantage

L’organisme B2Ten, qui appuie les athlètes, demande aux gouvernements provinciaux et fédéraux de mettre sur pied des mécanismes de sécurité pour protéger les athlètes. Ces mesures doivent être adoptées avant 2020, souhaite l’organisme.

Lundi, Gail Kelly, l’une des victimes, a affirmé que le sport n’est pas un environnement sécuritaire pour ses enfants dans l’encadrement actuel. Les solutions proposées sont tout à fait logiques, a affirmé Jean-Luc Brassard.

«On n’aura jamais un aperçu de ce qu’elle a vécu, même si on peut tenter de l’imaginer et c’est tout à fait normal de penser de la sorte. Par contre, je peux garantir qu'il y a davantage de bonnes personnes que de mauvaises personnes dans le milieu sportif», a assuré M. Brassard.

D'un autre côté, Jean-Luc Brassard soutient que les parents des athlètes doivent assurer une supervision.

«75 % des problèmes d’abus dans le sport pourraient être résolus si les parents supervisent et posent plus de questions aux entraîneurs, à la ligue dans laquelle les enfants performent, estime Jean-Luc Brassard, un peu comme quand les parents vont à l’école recevoir les notes de leurs enfants et entendre parler de leur comportement.»

Briser le silence

Lundi, Geneviève Simard, Amélie-Frédérique Gagnon, Gail Kelly et Anna Prchal ont brisé le silence pour sensibiliser le public concernant la sécurité dans les sports.

Le lendemain, Katie Bertram, Émilie Cousineau, Allison Forsyth et Gillian McFetridge sont sorties à leur tour de l’anonymat.