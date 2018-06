Le travail des policiers sera scruté à la loupe pendant le G7

Des experts vont se pencher sur le travail des policiers pendant le G7 et les événements entourant la grande rencontre à La Malbaie, en fin de semaine.

Le comité, composé de trois observateurs indépendants, va être créé par le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux.

Les experts en question, les professeurs de droit Christine Vézina et Louis-Philippe Lampron, et le sous-ministre à la retraite Mario Bilodeau, devront remettre un rapport au plus tard le 31 juillet prochain.

Ils vont devoir analyser le travail des forces de l’ordre et le déroulement des arrestations, s’il y a lieu.

«L’objectif est de s’assurer que tous puissent exprimer librement et pacifiquement leurs opinions et que le travail des forces de l’ordre s’exécute dans le respect des droits et libertés fondamentales ainsi que des valeurs démocratiques», pouvait-on lire dans un communiqué publié mercredi matin.

La Ligue des droits et libertés d’Amnistie internationale avait déjà annoncé la mise en place d’un comité d’une quarantaine de personnes chargées de mener une mission d’observation sur l’exercice des libertés civiles.