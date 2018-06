Couillard rencontre des représentants patronaux

La situation démographique du Québec ainsi que l’épée de Damoclès qui plane sur l’économie en raison des actions de l'administration Trump sont quelques-uns des sujets abordées mercredi lors d’une rencontre entre représentants patronaux et le premier ministre Philippe Couillard.

Les représentants de différentes associations patronales ont ainsi fait part à la délégation conduite par le premier ministre de leur inquiétude par rapport aux défis du marché de travail, que ce soit le vieillissement démographique ou la pénurie de main-d’œuvre qui touche toutes les régions de la province.

«Parmi les questions soulevées, les représentants des associations patronales ont mis l'accent sur le niveau d'incertitude qui plane sur l'économie québécoise dans le contexte de relations commerciales tendues avec les États-Unis», peut-on lire dans un communiqué.

Outre l’innovation, la productivité et la fiscalité, les associations ont aussi tenu à souligner «l'importance de miser sur des conditions favorables à l'essor de notre économie».

Elles estiment en revanche que les décideurs ont l’obligation d’agir «avec prudence et doigté».

La ministre de l’Économie, Dominique Anglade, était également présent à cette rencontre tout comme le ministre délégué aux PME, Stéphane Billette, et les représentants du Conseil du patronat du Québec (CPQ), de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) et du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ).

Par ailleurs, les associations patronales ont fait part de leur intention de profiter la prochaine campagne électorale pour réclamer la mise en place de «conditions favorables à l'essor des entreprises et de l'économie québécoise».