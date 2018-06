Les forces américaines bien présentes à Jean-Lesage

Le sommet réunissant les sept grandes puissances et plusieurs autres nations à Charlevoix au cours de la semaine se fait sentir à l’aéroport Jean-Lesage de Québec où l’hélicoptère de TVA Nouvelles a constaté l’omniprésence des forces américaines.

Des Chinook, des CH-47 et même des C-17 ont été aperçus dans les nombreux hangars réservés les États-Unis.

Zones restrictives de vol

Pendant la semaine du G7, une large zone d’interdiction de vol sera émise dans la région de Charlevoix, du Château Frontenac et du parlement. D’ailleurs, des agents de la GRC ont fait des vérifications auprès de l’hélicoptère de TVA Nouvelles pour s’assurer que les directives étaient respectées.

Près du Palais des congrès, il y a présence policière accrue. Il y a les blocs de béton qui sont très visibles devant l'édifice.

Tout près du Centre Vidéotron, on peut voir qu'il y a plusieurs véhicules de police aussi, une flotte importante. Lors du Sommet des Amériques, il y a eu près de 460 arrestations. En 2010, lors du G20, c'est près de 1000 arrestations qui ont eu lieu.

Alors, les policiers se préparent et on sent qu'ils veulent être vraiment visibles, notamment à l'entrée, à la sortie des deux ponts de Québec. Il y a des voitures, des autopatrouilles qui sont postées à cet endroit. On le sent vraiment, du haut des airs, et on le voit que les préparatifs vont bon train.

D'après un reportage de Karianne Bourassa