La passerelle Sainte-Marguerite verra enfin le jour

Une passerelle multifonctionnelle sera finalement construite au-dessus du tunnel de la rue Sainte-Marguerite, ce qui permettra de raccorder la piste cyclable à la place Saint-Henri.

« C’est très, très attendu », s’est réjoui mercredi le maire du Sud-Ouest Benoit Dorais, qui préside la réunion hebdomadaire du comité exécutif.

Les travaux de construction de la passerelle, au coût de 2,5 M$, débuteront en octobre et dureront un an.

À l’heure actuelle, les cyclistes se butent à une impasse lorsqu’ils arrivent à proximité de la rue Sainte-Marguerite, qui est traversée par un pont ferroviaire du Canadien National (CN).

La construction de la nouvelle passerelle permettra de raccorder deux segments du réseau cyclable et piétonnier de l’est de la rue de Courcelle jusqu’à la place Saint-Henri.

« Lorsqu’on vient près du viaduc Sainte-Marguerite, on voit toutes les pistes dans le gazon qui mènent en bas du viaduc, ça montre qu’il y a vraiment un besoin et que ce n’est pas nécessairement sécuritaire. Alors ce qu’on va faire ce sera sécuritaire et très populaire », a ajouté Benoit Dorais.

À terme, les cyclistes en provenance de l’est pourront pédaler jusqu’à l’avenue de l’Église en longeant le canal Lachine.

Travaux du CN

Avant le début du chantier, le CN devra construire par mesure de sécurité des murs de soutènement temporaires autour des voies ferrées. La passerelle sera aménagée tout près du pont ferroviaire.

Un mandat estimé à 122 705 $ a été donné mercredi en faveur du CN pour réaliser des plans et devis pour la construction des murs de soutènement. Environ 112 000 $ sont à la charge des contribuables montréalais.

La construction de cette passerelle fait partie d’un ensemble de mesures pour atténuer les entraves à la circulation liées au projet de l’échangeur Turcot.