En décidant de laisser les locaux municipaux ouverts durant le G7, la Ville de Québec «expose (ses) employés aux risques», a dénoncé le Syndicat des cols blancs.

C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué de presse émis mercredi en fin d’après-midi par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (SFMQ).

Alors que plusieurs édifices (écoles, bureaux gouvernementaux) seront fermés durant le G7, Réal Pleau, président du syndicat, rappelle que les employés municipaux vont devoir continuer de travailler dans des lieux «susceptibles d’être ciblés» comme l’hôtel de ville de Québec et l’Édifice Price où est située la résidence du premier ministre.

Le syndicaliste déplore le fait que «la Ville renvoie la responsabilité à ses employés en leur demandant eux-mêmes de prendre la décision d’entrer ou non au travail» plutôt que «d’agir en bon employeur responsable et d’offrir à son personnel un cadre de travail sain et exempt de tous risques».

«Jamais vu ça»

Affirmant n’avoir «jamais vu ça», Réal Pleau ajoute «qu’on expose nos employés aux risques et en plus, on leur demande de puiser dans leur banque de temps pour les éloigner du risque».

Ce dernier s’est défendu de vouloir «faire paniquer qui que ce soit» en assurant qu’il ne demande pas la fermeture de tous les bureaux de la Ville, «mais simplement ceux où les employés auront un potentiel d’exposition élevé».