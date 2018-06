Le RTC s’attend à des perturbations au centre-ville

Le RTC invite sa clientèle à s’informer sur l’application Nomade ou son site web avant de s’aventurer au centre-ville durant le sommet du G7, en raison de possibles perturbations sur certains parcours d’autobus.

«Ça se peut que nos Métrobus ne passent plus sur René-Lévesque. Ils vont être détournés par où? Je ne le sais pas encore. Ça va être important de se tenir informés», a indiqué le président du Réseau de transport de la Capitale, Rémy Normand, lors d’une mêlée de presse en matinée à l’hôtel de ville.

Dans un communiqué émis en après-midi, le RTC invite aussi les usagers qui n’ont pas accès à consulter les réseaux sociaux comme le fil Twitter du RTC ou à téléphoner au Centre contact client (418-627-2511) avant de se déplacer.

«On va utiliser tous les moyens à notre disposition pour donner l’information aux usagers mais c’est évident qu’il va y avoir des perturbations. On ne sait pas ça va être quoi à l’avance ni quand. Le meilleur moyen, c’est (l’application) Nomade en temps réel. Je dis aux usagers de rester connectés parce qu’ils vont avoir les avis au quart de tour», a précisé M. Normand.

Le responsable des communications du RTC sera également en poste dans la salle de contrôle du RTC durant le Sommet du G7 afin de relayer l’information aux médias le plus rapidement possible.

«Le RTC souhaite également aviser sa clientèle que si des perturbations majeures devaient avoir lieu au centre-ville, des impacts (retards ou annulations) pourraient se faire sentir ailleurs sur le réseau», ajoute-t-on dans le communiqué officiel.

Ajouts d'autobus jeudi midi

Des autobus sur certains parcours réguliers seront également ajoutés sur l’heure du midi, jeudi, pour assurer une meilleure desserte pour les employés de la fonction publique qui vont terminer leur quart de travail plus tôt qu’à l’habitude en raison de la fermeture des bureaux sur la colline parlementaire.

Par ailleurs, le centre d’information situé au centre-ville, à l’angle de l’avenue Honoré-Mercier et de la rue Saint-Joachin, sera exceptionnellement fermé jeudi, vendredi et samedi. Le centre de services le plus près – qui demeurera ouvert – est situé dans la pharmacie Uniprix de la rue de la Couronne.

Enfin, le RTC invite aussi les usagers du transport adapté à limiter leurs déplacements au centre-ville jusqu’à la fin du Sommet.