Le transport en commun maintenu malgré la grève à la STM

Après le cafouillage de la STM qui n’avait pas prévu les effectifs nécessaires le week-end dernier au métro Longueuil, qui s’est retrouvé avec de longues files d’attente, la fin de semaine du Grand Prix de Formule 1, elle, devrait mieux se dérouler pour les usagers et ce, malgré la grève des employés d’entretien.

Entre le 9 et le 22 juin, les employés d’entretien effectueront une grève des heures supplémentaires, leur deuxième grève ce printemps. Or, la STM et le syndicat se sont entendus sur les services essentiels à offrir en vue de la grève du temps supplémentaire qui débute samedi. Le Tribunal administratif du travail est à finaliser l’entente, indique la STM.

«De plus, nous allons effectivement demander aujourd’hui à la ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de donner suite à notre demande de nommer un médiateur dans le dossier de la convention collective du syndicat des employés d’entretien», a souligné Amélie Régis, porte-parole de la STM.