Lehouillier s’en prend durement à Labeaume et aux libéraux

Dans le dossier du troisième lien, Gilles Lehouillier s’en est pris à Régis Labeaume qui chercherait à «ralentir le plus possible la lancée en faveur du troisième lien autoroutier entre les deux rives» et à la ministre déléguée Véronyque Tremblay qui «joue un jeu».

C’est ce que le maire de Lévis a déclaré, mercredi matin, en marge d’un point de presse. Ce dernier a déploré «la contradiction flagrante» entre les positions politiques exprimées par les libéraux et le mandat «trop large» à son goût du bureau de projet du troisième lien. Selon lui, le ministère des Transports est «très frileux» à la réalisation d’un troisième lien. «Est-ce que vous avez vu le ministère des Transports travailler sur un troisième lien dans les quatre dernières années?, s’est-il interrogé. L’objectif du bureau d’études est de gagner du temps au maximum.»

Dans les prochaines heures, M. Lehouillier dit qu’il effectuera un énième appel «de la dernière chance» au cabinet de Mme Tremblay pour que le comité consultatif des élus du bureau du troisième lien se réunisse enfin. D’après lui, cette réunion n’aura lieu que si Régis Labeaume donne sa bénédiction au gouvernement. «Il veut voir toutes les hypothèses. Un devis flou comme ça, ça fait son affaire», s’est insurgé le maire de Lévis en parlant de son collègue de la Rive-Nord.

En cas de refus de tenir la rencontre, Gilles Lehouillier affirme qu’il rendra publiques toutes ses questions lors d’une conférence de presse qui aurait lieu mercredi prochain.

Crédibilité

«Comment voulez-vous qu’un bureau soit crédible s’il refuse de rencontrer les comités qui ont été formés par ce bureau? Ça remet en question toute la crédibilité du bureau d’études (du troisième lien). Si les dés sont pipés, on fait quoi nous?», s’est demandé le maire de Lévis, visiblement furieux. Ce dernier dit avoir l’impression que le conseil des ministres est «extrêmement divisé» au sujet du troisième lien. Les ministres favorables à ce projet n’auraient pas beaucoup de poids politique auprès du premier ministre Couillard, a-t-il regretté.

Accompagné d’élus de la Rive-Nord et de la Rive-Sud, M. Lehouillier promet qu’il y aura «d’autres opérations» pour mettre la pression sur le gouvernement dans le dossier du troisième lien, d’ici la Saint-Jean-Baptiste. Chose certaine, M. Couillard, qui doit prononcer un discours le 19 juin devant la Chambre de commerce de Lévis, «aura à exprimer très clairement ce qu’il entend faire pour la réalisation d’un troisième lien autoroutier», a insisté le maire de Lévis.