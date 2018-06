Pourquoi votre CPE est-il en grève aujourd’hui?

Quelle éducatrice travaillera à quel moment? Laquelle aura la priorité quand vient le temps de choisir ses vacances ou pour des remplacements? C’est notamment parce que les négociations achoppent sur ces points que 57 CPE de Montréal et Laval sont en grève à partir d’aujourd’hui.

Les parents de quelque 3000 enfants devront se trouver un plan B pour une durée indéterminée jusqu’à ce que les deux parties arrivent à s’entendre.

La grève ne touche que les garderies regroupées sous la bannière de l’Association patronale nationale des centres de la petite enfance (APNCPE) de Montréal et de Laval. Ceux qui ne sont pas syndiqués avec la CSN, ceux des autres régions et ceux qui travaillent dans d’autres types de garderies, comme celles privées ou en milieu familial, ne sont pas touchés.

Rappelons que les CPE sont des entreprises privées, même si c’est le gouvernement qui finance les salaires de leurs employés.

Le Journal vous résume trois des facteurs sur lesquels les directions de centres de la petite enfance visés et leurs travailleurs ne s’entendent pas.

Ancienneté et priorité

Les directions de CPE souhaiteraient que les éducatrices qualifiées soient toujours appelées en priorité quand vient le temps de trouver une remplaçante. Les travailleuses qualifiées sont celles qui ont un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance.

«La qualification est importante pour nous. C’est quelque chose qu’on valorise», explique Chantal Bellavance, porte-parole de l’APNCPE.

Mais la partie syndicale a l’impression que cela relègue les autres éducatrices au rang de « bouche-trous », dit Nathalie Fontaine du Syndicat des travailleuses en CPE de Montréal et Laval. Les éducatrices qui n’ont pas leur diplôme peuvent faire une attestation collégiale d’un an, et après avoir acquis trois ans d’expérience, elles sont considérées comme qualifiées, explique-t-elle. «Mais pour ça, il faut les laisser avoir accès à cette expérience.»

Garantie des heures

Les employés de CPE travaillent généralement entre 32 et 40 heures par semaine. L’employeur aimerait avoir la latitude de réduire ces heures lorsque beaucoup d’enfants sont absents, surtout pendant le temps des Fêtes et l’été.

Le syndicat dénonce la précarité qui découlerait de cette mesure. La partie patronale rappelle qu’elle ne viserait pas les employés qui ont leur permanence, mais seulement les occasionnels, soit environ 5 à 10 % du personnel.

Horaires et vacances

Quand vient le temps de choisir leurs dates de vacances pendant l’été, le syndicat souhaite que les éducatrices qui ont le plus d’ancienneté continuent d’avoir la priorité. La partie patronale souhaiterait avoir plus de flexibilité afin d’assurer la stabilité dans les groupes. Par exemple, pour éviter que toutes les éducatrices d’un même groupe d’enfants partent en vacances en même temps.

Tout ce qui concerne les horaires de travail est souvent un « sujet sensible » sur le terrain, remarque Chantal Bellavance. Par exemple, ouvre-t-on les portes à 7 h ou à 7 h 30? Les directions veulent en décider elles-mêmes afin de répondre aux besoins des parents.

Mais le syndicat souhaiterait que les employés aient davantage leur mot à dire sur ces questions qui les touchent directement, tout comme le choix des formations qu’elles ont à suivre et des activités pédagogiques offertes aux enfants.