Sommet du G7: des sites déjà barricadés

À un peu plus de 24 heures de la première manifestation annoncée, des établissements ont commencé à placarder leur façade pour éviter les dommages lors du Sommet du G7.

La bibliothèque Claire-Martin, située dans l’ancienne église anglicane St. Matthew au 755, rue Saint-Jean, a barricadé ses vitraux qui datent de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les travaux ont été réalisés hier matin.

L’édifice a été classé monument historique en 1976 par le gouvernement du Québec et acheté en 1979 par la Ville de Québec afin d’y aménager la bibliothèque.

Sécurité

«Ce sont des mesures de sécurité prises par la Ville de Québec et on ne commentera pas», a expliqué le porte-parole David O’Brien.

Ailleurs, l’immeuble privé abritant le centre Infotouriste de Québec, devant le Château Frontenac, a placardé sa façade sur la rue du Fort. L’édifice est détenu par l’Auberge du Trésor, qui loue des bureaux.

D’autres commerçants vont assurément protéger leurs biens aujourd’hui ou demain. Sur les artères commerciales, les affaires se déroulaient normalement, hier, malgré la fébrilité grandissante.

Inquiets, des restaurateurs de la Grande Allée vont cependant placarder leur commerce et fermer leur terrasse. D’autres songent à dormir sur place, alors que certains ont installé des pellicules de sécurité en cas d’impact. Le Grand Café et le St-Hubert ne veulent pas perdre une partie de la courte saison touristique à réparer des dégâts.

En congé

Outre plusieurs écoles qui seront fermées, quelque 10 000 fonctionnaires qui travaillent normalement sur la colline Parlementaire seront aussi en congé forcé jeudi après-midi et vendredi. Les déplacements et l’accès plus difficile ont orienté la décision du Conseil du Trésor.

À l’Assemblée nationale, les travaux parlementaires seront également interrompus. Le Musée des plaines d’Abraham sera fermé vendredi et samedi. Le centre de services Desjardins Vieux-Québec est aussi fermé vendredi.

Plusieurs groupes ont annoncé leur intention de manifester dans le secteur demain soir et vendredi toute la journée. On ignore toutefois encore l’ampleur du rassemblement dans les rues de Québec. Une première activité de protestation est prévue demain soir.