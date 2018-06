U2 en met encore plein la vue

Moins de deux mois après avoir pratiqué à la Place Bell de Laval, U2 était de retour, mardi au Centre Bell, pour montrer à ses admirateurs québécois le fruit de son travail des dernières semaines. Même si la bande à Bono a voulu se concentrer principalement sur ses nouvelles chansons, avec cette tournée «eXPERIENCE + iNNOCENCE», les spectateurs ont eu amplement de quoi s’amuser avec un concert encore une fois époustouflant.

Même scénographie qu’en 2015

C’est sur le coup de 20 h 30 que U2 s’est amené sur la scène, 30 minutes plus tard qu’annoncé. Les travaux autour du Centre Bell ont grandement compliqué l’entrée des spectateurs. Pour cette nouvelle tournée, le groupe reprenait exactement la même scénographie qu’en 2015. Une grande scène rectangulaire d’un côté, une immense passerelle surmontée d’un écran qui faisait presque toute la longueur de la patinoire et une petite scène circulaire au bout. C’est sur la nouvelle «Love Is All We Have Left» que le groupe a amorcé la soirée. Rapidement, on a constaté que U2 allait appuyer la majorité de ses nouvelles pièces avec le gigantesque écran. Et force est d’admettre que le pari a fonctionné. Même si la deuxième chanson, «The Blackout», était corrosive et percutante, c’est d’abord les effets projetés sur les quatre musiciens qui retenaient l’attention. Visuellement, ce nouveau concert est encore une fois époustouflant.

La réalité augmentée

U2 avait fait grand cas de l’utilisation de la réalité augmentée dans ce nouveau spectacle. Via une application qu’il fallait télécharger, les spectateurs avaient droit à une expérience amplifiée. Avant le début du concert, certaines personnes près de nous essayaient de télécharger l’application. Sans succès. Trop lourde, elle devait avoir été téléchargée avant d’arriver à l’aréna. Valait-elle le coup? Avant l’arrivée des musiciens, on pouvait apercevoir, et entendre, une chute si l’on plaçait son téléphone vers la scène. C’est lors de la première chanson, «Love Is All We Have Left», que la réalité augmentée a pleinement fonctionné. On y voyait alors un Bono en trois dimensions. Un effet réussi, mais très court et qui a grandement fait diminuer la pile de notre téléphone. Autour de nous, très peu de personnes semblaient utiliser l’application lors de ce moment. Beaucoup de bruit pour rien?

Les succès d’abord

En entrevue récemment avec le magazine «Rolling Stone», U2 avait dit qu’il souhaitait jouer des chansons de ses deux plus récents albums, car le groupe en était très fier. Et même si quelques-unes de ces pièces ont été jouées avec la grandiloquence dont U2 est capable, force est d’admettre que le public était vraiment là pour entendre les vieux succès. Dans la section où nous étions, très près de la scène, les spectateurs autour ne semblaient pas connaître les nouveaux titres et plusieurs se rassoyaient en attendant d’entendre un «hit». Au moment d’écrire ces lignes, U2 avait joué «I Will Follow», «Beautiful Day» et «Sunday Bloody Sunday», contre plusieurs nouvelles chansons. «Pride (In the Name of Love)» et «One» devaient être jouées plus tard dans la soirée. Mais U2 avait prévu écarter complètement l’album «The Joshua Tree» de cette tournée.

Sur la petite scène

Après une courte intermission animée sur l’air de «Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me», U2 est apparu sur la petite scène au bout de la patinoire. Les musiciens avaient vraiment envie de mettre le party dans l’enceinte. Ils ont enchaîné efficacement «Elevation», «Vertigo» et «Desire». Coiffé d’un chapeau haut de forme, Bono a fait bondir la foule, scandant plusieurs fois le mot «Montréal». Une manœuvre un peu facile pour faire réagir, certes, mais qui est toujours efficace.

Le verdict

Actif depuis une quarantaine d’années, U2 ne livre plus les concerts grandioses d’antan, qui passaient par le Stade olympique. Mais le groupe est très loin d’être ennuyant pour autant. Cette nouvelle tournée, même si elle comporte un peu trop de nouveaux morceaux à notre goût, s’avère encore extrêmement divertissante. Eh oui, la magie opère toujours et on ne voit pas de sitôt le moment où U2 tirera sa révérence. Les fans sont encore nombreux au rendez-vous et Bono et ses comparses leur livrent une autre performance très efficace.