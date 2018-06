Une fraudeuse convaincante écope de six ans de prison

Une fraudeuse récidiviste de Laval qui a soutiré plus de 1,3 millions $ à 13 personnes a été condamnée la semaine dernière à six ans de pénitencier, mais l’une de ses victimes voudrait qu’elle passe plus de temps derrière les barreaux.

Ce ne sera pas la première fois que Lucie Paquette sera incarcérée. La femme de 53 ans avait écopé de 12 mois de prison en 2007, à Montréal, pour neuf dossiers de fraude totalisant 180 000$.

«Aux États-Unis, elle aurait eu bien plus. Mais bon, c’est quand même beaucoup, dit Sandy Carpentier, qui avait été victime de la première vague de fraude au début des années 2000. Mon seul soulagement est de savoir qu’elle ne pourra pas faire d’autres victimes pendant qu’elle sera en prison.»

Important héritage

Paquette a toujours eu le même modus operandi, selon l’enquête policière.

Elle réussit à appâter ses victimes en les assurant qu’elle attend un important héritage. Elle dit toutefois avoir besoin d’argent pour payer des frais de notaires et d’avocats, en promettant un retour faramineux.

«Même après être allée en prison, elle a recommencé. Elle est tellement convaincante pour avoir ce qu’elle veut. Elle n’a aucune considération pour ses victimes. Elle n’a pas de remords. J’espère qu’elle va profiter du temps en dedans pour réaliser ses torts», s’insurge Mme Carpentier.

Le Service de police de Laval (SPL) rapporte que le juge Gilles Garneau a qualifié les crimes de la fraudeuse de «vils et très bas puisqu’elle s’est servie de la crédulité des personnes qui travaillent pour gagner leur vie».

Le SPL estime dans un communiqué que six ans de pénitencier est une «sentence exemplaire, considérant la vulnérabilité des victimes».

Excuses

Sandy Carpentier se dit prête à pardonner celle qui l’a fraudée pour 10 000$ seulement si elle s’excuse auprès de toutes les victimes, ce qu’elle n’aurait jamais fait.

«Imaginez-vous, elle ne nous a jamais regardés. Elle n’a jamais dit les mots: “je m’excuse.” Ma seule crainte, c’est qu’elle recommence en sortant et qu’elle brise d’autres familles. Elle n’a pas l’air de vouloir changer», estime la dame de 45 ans.

Au total, Paquette risque de purger 54 mois de pénitencier, soit quatre ans et demi, en raison de la détention préventive.