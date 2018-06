Les questions sont nombreuses sur les relations que les différents chefs de gouvernement vont entretenir avec le président Donald Trump lors du sommet du G7 des prochains jours.

«Trump, c’est un passionné des relations bilatérales (...) S’entendre à plusieurs, il déteste ça», a expliqué Antoine Robitaille.

«C’est certain que lui, le G7, il n’aime pas ça (...) Il aime créer le chaos, c’est une véritable stratégie de négociation. Oui, il est erratique, mais en même temps il est cohérent dans sa détestation des situations où il se retrouve parmi plusieurs.»

Cet avis est partagé par le reste des jouteurs, notamment sur la volonté du président américain de parvenir à une déclaration commune.

«Même si on le convainc, même si on réussit à faire un bout avec lui, une heure après il peut aussi bien sortir et "foutre" toute la baraque en l’air», a avancé Bernard Drainville.

«On ne sait pas trop comment le prendre et on ne sait jamais comment lui faire confiance parce qu’il n’est pas fiable.»

Selon l’ancien député péquiste, les «sherpas» à Ottawa sont déjà en mode «plan B».

«La déclaration n’est pas encore négociée, ils sont encore en train de le faire et sont déjà en train de dire que si jamais ils n’arrivaient pas à un communiqué final sur un certain nombre d’aspects, ils se replieront sur la déclaration du président du sommet, Justin Trudeau.»

Pour Régine Laurent, Donald Trump risque surtout de donner tout un «show» pour contenter ses électeurs.

Et elle n’exclut pas le fait que le président américain ne vienne même pas au sommet et préfère envoyer son vice-président.

«Je pense que cela risque d’arriver oui (...) Il peut aussi venir pour faire un "show" pour pouvoir parler à sa "gang" qui croit aux fake news», a-t-elle dit.