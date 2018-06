Washington se dit davantage lié par ses intérêts nationaux que par l'OMC

La Maison-Blanche a laissé planer le doute mercredi sur le respect — ou non — par les États-Unis des décisions de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le bras de fer commercial sur l'acier.

Plusieurs partenaires commerciaux des États-Unis dont la Chine, le Canada et l'Union européenne ont saisi l'OMC après la décision américaine, le 1er juin, d'augmenter les droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés, au nom de leur «sécurité nationale».

À la question de savoir si l'administration Trump allait respecter les décisions émanant de l'OMC, le principal conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, a déclaré: «les États-Unis - comme l'a dit le président à de nombreuses reprises - sont liés par les intérêts nationaux plus que par toute autre chose».

«Les organisations internationales multilatérales ne vont pas dicter la politique américaine. Je pense que le président a été très clair là-dessus», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Washington, avant la tenue du sommet des chefs d'État du G7 au Québec vendredi et samedi.

Le conseiller de la Maison-Blanche a toutefois nuancé ses propos, soulignant que les États-Unis continuaient d'utiliser l'institution.

«Nous sommes toujours intéressés par l'OMC. Le représentant (américain au Commerce) Robert Lighthizer a en fait déposé des plaintes auprès de l'OMC (pour protester) contre les pratiques chinoises et les pratiques d'autres nations», a-t-il rappelé.

L'Europe, le Canada et le Japon ainsi que la Chine et la Russie ont saisi l'institution de Genève pour contester l'imposition des tarifs américains sur l'acier et l'aluminium.

Les principaux alliés des États-Unis espèrent que Donald Trump va revenir sur cette décision qui affecte aussi le Mexique.

Ces questions seront notamment abordées au cours de rencontres bilatérales entre le président Trump et son homologue français Emmanuel Macron d'une part ainsi qu'avec le premier ministre canadien Justin Trudeau d'autre part en marge du sommet du G7, a indiqué le responsable de l'administration américaine.