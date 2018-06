Bistrots et terrasses de Paris veulent être un patrimoine mondial de l'UNESCO

Une association va déposer en septembre un dossier de candidature pour l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO des bistrots et terrasses de Paris, afin de «protéger» ces «lieux familiaux qui portent une véritable culture populaire», a-t-on appris jeudi auprès des organisateurs.

Ce dossier sera remis au ministère français de la Culture, chargé de présenter les candidatures à l'UNESCO. La démarche est soutenue notamment par des acteurs comme Pierre Arditi, Jean-Pierre Darroussin ou Yolande Moreau.

L'«Association pour l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO des bistrots et des terrasses de Paris pour leur art de vivre» veut «faire prendre conscience en France et à l'étranger de l'apport des bistrots et terrasses pour le vivre ensemble, le brassage des cultures, leur rôle de creuset intellectuel et artistique».

L'association rappelle qu'après les attentats du 13 novembre 2015 (130 morts), «les Parisiens ont envahi les terrasses (...) pour démontrer qu'ils trouvaient là des lieux symboles d'art de vivre, de brassage et de liberté(s)».

Pour cette association, qui doit exposer sa démarche lundi à la presse, la «tradition populaire des bistrots» est «en danger», en raison entre autres de «loyers spectaculairement en hausse, sous la pression de grands groupes notamment agroalimentaires».

Le Conseil de Paris a quant à lui voté récemment un «voeu» pour voir ses bouquinistes classés à l'UNESCO. En 2010, le «repas gastronomique des Français» avait été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité.