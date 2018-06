Claude Guillot invitait les parents de son église à corriger les enfants à la palette de bois

Au tournant des années 2000, le pasteur Claude Guillot invitait les parents de son église à donner la correction physique à leurs enfants avec la palette de bois et cette dernière ne devait pas «que faire peur», mais bien «faire mal» pour faire sortir «le méchant».

Cette parole, Éric (prénom fictif) qui était tout jeune lorsqu’il a commencé à fréquenter l’Église évangélique baptiste de Québec Est, l’a entendue de la bouche du pasteur accusé d’avoir posé des gestes de violences à l’égard de six enfants.

S’il ne fait pas partie de ces présumées victimes qui ont été soit battues, harcelées ou séquestrées, ses yeux d’enfant et d’adolescent, eux, ont vu la main mise que l’homme d’Église avait sur ses fidèles et la discipline de fer imposée par ce dernier dans «l’école» qu’il opérait dans le quartier Chauveau à Québec.

«Il y avait là un garçon, Simon (prénom fictif), plus jeune que moi. Lui, je ne sais pas pourquoi, mais il était toujours en discipline», a-t-il raconté pendant que sur l’écran de la salle de cour, des photos prises à l’époque de «l’école» au sous-sol défilaient.

Sur l’une d’elles, on y voit Éric et ses camarades déguster un repas. Si la plupart semblent manger de la viande et des pommes de terre en purée, Simon, lui, n’a qu’une tranche de pain à se mettre sous la dent.

«J’ai souvenir de le voir manger du pain seul ou avec du beurre de "peanuts". Parfois, ce n’était que des toasts Melba pendant que nous, on mangeait nos repas», a-t-il précisé en ajoutant que, du plus loin qu’il se rappelle, Simon avait toujours été mis de côté.

«Le dimanche, à la fin des sermons, il y avait une prière de groupe faite à voix haute pour que les gens puissent demander certaines faveurs. Le nom de Simon revenait constamment et les gens demandaient à Dieu de briser sa rébellion et de le ramener sur le droit chemin», a mentionné Éric, qui lui aussi, un jour, a connu l’opprobre de la communauté.

«Vers l’âge de 16 ou 17 ans, j’ai eu des désirs sexuels comme tout adolescent, mais comme on enseignait que c’était mal et péché, j’en ai parlé à Claude Guillot pour essayer de combattre ce phénomène-là. C’est à ce moment que je suis devenu un cas à problème», a-t-il dit. Des jours entiers, il devait lire la bible et à la maison, il voyait ses repas être coupés.

Et comme pour Simon, ses pensées impures ont été montrées du doigt publiquement à la fin du sermon.

«Pour M.Guillot, tout ce qui est écrit dans la bible doit être interprété intégralement. Ça devient la ligne de partie et tout ce qui est fait contre ça doit être purifié», a-t-il laissé tomber.