Des journalistes spécialisés en voyage attendus... après le G7

Le Sommet du G7 servira de prétexte à Tourisme Charlevoix pour convaincre environ 25 journalistes étrangers spécialisés en voyage de venir visiter la région... après le grand rendez-vous international.

Malgré la présence, durant le Sommet, de près de 2000 représentants des médias provenant des quatre coins de la planète, Tourisme Charlevoix n’entend pas déployer d’efforts particuliers pour séduire les scribes affectés à la couverture politique de l’événement. Ces derniers n’auront pas le temps, de toute façon, de visiter la région.

De plus, la majorité des journalistes seront basés à Québec, au centre des médias aménagé à l’intérieur du Centre des congrès.

«On aura quatre tournées de presse tout au long de l’année 2018, mais ce n’est pas pendant le Sommet, ça va être après... Nous, on va principalement chercher des journalistes de voyage», a indiqué en entrevue Laurence Bessone, chargée de projets marketing pour Tourisme Charlevoix.

Heureuse que les projecteurs du monde entier soient braqués sur Charlevoix dans les prochains jours, elle entend en profiter à fond pour maximiser les retombées touristiques dans les années à venir.

«C’est déjà commencé. On a eu des demandes de journalistes qui veulent en savoir plus sur Charlevoix pour dresser un portrait, donc c’est super intéressant. On va miser sur les forces de Charlevoix : la nature grandiose, l’agrotourisme, l’offre culturelle et les croisières aux baleines»

Article élogieux de Fortune

Le magazine américain Fortune a publié un article élogieux, il y a quelques jours, vantant les pentes de ski du Massif et la vue spectaculaire sur le fleuve, les galeries d’art de Baie-Saint-Paul, le golf du Manoir Richelieu, le fromage Migneron et de bonnes adresses pour la bouffe.