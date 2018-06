Conditions des détenus: Amnistie internationale en mission d'observation

Dans le cadre d’une mission d’observation pour s’assurer le respect des droits des manifestants lors du G7, Amnistie internationale et la Ligue des droits et libertés ont d’ores et déjà fait améliorer certaines conditions de détention au centre opérationnel de traitement des contrevenants (COTC) de Québec.

Les représentants des deux organisations ont eu la confirmation jeudi matin que deux toilettes chimiques seraient aménagées près des roulottes installées au poste de police du parc Victoria, où 80 personnes pourraient être envoyées si elles sont arrêtées dans le cadre de manifestations.

Amnistie internationale et la Ligue des droits et libertés ont aussi demandé à ce que soient retirées les mesures de contention jugées «extrêmes», alors que les policiers privilégiaient des menottes aux pieds et mains, reliées par une chaîne.

En plus des 230 places libérées à la prison d’Orsainville en prévision d’éventuels débordements, plus de 340 autres places ont aussi été libérées dans les centres de détention de Roberval, Sorel, Bordeaux, au palais de justice de Québec et à la vieille prison Tanguay, fermée depuis quelques mois.

Depuis le 18 avril dernier, les deux organisations procèdent à une mission d’observation qui se poursuivra jusqu’à la fin du Sommet, visant à s’assurer du respect des droits des manifestants, «notamment le droit à la liberté d’expression et le droit d’occuper l’espace public pour faire entendre son message». «Nous espérons que notre présence aura un effet dissuasif sur des pratiques policières qui sont porteuses de violation de droits», ont-ils indiqué en conférence de presse jeudi matin.

Amnistie internationale et la Ligue des droits et libertés ont rencontré tous les services de police mobilisés lors du G7.

Arrestations de masse et armes

Elles se disent notamment inquiètes du «double discours» des policiers quant aux arrestations de masse. «On nous dit qu’on ne souhaite pas faire d’arrestations de masse, qu’on a appris des erreurs [lors du Sommet des Amériques en 2001], mais avec les 230 places qui ont été libérées à Orsainville et les mesures de sécurité en place, on nous laisse craindre qu’il pourrait y avoir un écart entre le discours et la réalité», indique Geneviève Paul, directrice générale d’Amnistie internationale, Canada francophone.

«C’est comme si on était déjà à la fin d’une escalade dans les mesures de sécurité, alors que normalement, on devrait agir en fonction de la situation qui se présente à nous», a affirmé pour sa part la coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés, Nicole Filion.

L’utilisation d’armes «potentiellement mortelles» par les forces de l’ordre pour contrôler les foules, soit le RBBG -rubber ball blast grenade – composé d’un projectile de plastique, sème l’inquiétude chez les défenseurs des droits civils. «Il est très difficile d’obtenir l’information sur les armes utilisées, sur le protocole d’engagement et leurs règles d’utilisation», déplore Mme Filion, qui souhaite que ces armes ne soient utilisées uniquement si la vie d’un manifestant ou d’un policier est en danger.

Climat de peur

Les imposantes mesures de sécurité notamment à Québec et à La Malbaie contribuent à instaurer un «climat de peur» nocif pour le droit de manifester, estiment les porte-parole. «On transforme des actes marginaux de violence qui ont été perpétrés dans les Sommets en généralité et on utilise ça pour alimenter la peur des citoyens. Si on entend à répétition qu’il faut se barricader et fermer l’air conditionné, etc., on peut comprendre que ça engendre une peur de manifester, ce qui est déplorable dans une démocratie comme le Québec», a souligné Mme Paul.

Au total, 44 militants provenant des deux organisations se rendront à Québec, La Malbaie et Bagotville, où les dignitaires arrivent jeudi, en plus des différents lieux de manifestations et de détention. Leur rapport final est attendu à la fin du mois d’août. Une autre mission semblable a été lancée par le gouvernement du Québec, qui prévoit pour sa part rendre son rapport en juillet.