Hausse des profits pour Dollarama

Malgré la hausse du salaire minimum, Dollarama a augmenté ses profits au premier trimestre par rapport à celui de l’an dernier.

Le détaillant basé à Montréal a vu ses ventes croitre de 7,3 %, pour s’établir à 756,1 millions $, pour la période de trois mois s’étant terminée le 29 avril dernier en comparaison avec la même époque en 2017.

Les profits ont suivi avec une hausse de 12,2 % par action ordinaire, passant de 82 cents par action au premier trimestre l’an dernier à 92 cents cette année.

« Malgré des ventes de produits estivaux moins élevées que la normale en raison du temps peu clément au premier trimestre, nous avons une fois de plus enregistré une solide performance, et nos hypothèses sous-jacentes pour l'exercice complet demeurent inchangées », a mentionné le président et chef de la direction de Dollarama, Neil Rossy, par communiqué, jeudi.

« Nous sommes également satisfaits des résultats concrets de nos efforts soutenus au chapitre de l'amélioration du contrôle des coûts et de la productivité, qui nous ont permis de diminuer nos frais généraux en pourcentage des ventes et d'atténuer les répercussions des hausses du salaire minimum », a-t-il ajouté.

Dollarama a annoncé le versement d’un dividende trimestriel de 12 cents par action ordinaire.