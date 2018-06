Jacques Demers de retour au Sénat pour une brève allocution

Sur la touche depuis le premier de deux ACV en avril 2016, le sénateur québécois Jacques Demers compte faire un premier bref retour cet après-midi au Sénat si la santé le lui permet.

Selon les informations du Journal et TVA Nouvelles, le célèbre ex-entraîneur du Canadien et sénateur indépendant se présentera cet après-midi à la période de déclaration des sénateurs.

Là, sa collègue sénatrice Chantal Petitclerc prononcera une brève allocution en son nom pour faire état de sa santé et exprimer son appréciation pour le travail de ses collègues.

À son bureau, on explique que les tâches de sénateur manquent à M. Demers et qu’il veut donner signe de vie à ses collègues sénateurs, qu’il n’a pas vus depuis ses deux ACV il y a deux ans. Or, il est loin d’un retour permanent au sénat, nous dit-on, mais on refuse aussi de dire que ce sera son dernier tout en chambre.

Le passage de M. Demers dans la chambre haute du Parlement coïncide aussi avec un important et ultime vote au sénat sur le projet de Loi C-45 qui doit légaliser le cannabis.

Son bureau indique toutefois que sa présence était prévue depuis un certain temps et que c’est un hasard que ça coïncide avec le vote sur le cannabis. Il ne devrait pas participer au vote.

M. Demers a été nommé sénateur en 2009 par Stephen Harper, mais siège depuis 2015 comme indépendant. Avant, il a été entraîneur du CH de 1992 à 1995 et a guidé l’équipe vers la coupe Stanley en 1993.