La rue Saint-Jean se placarde par crainte de grabuge

Les perceuses étaient à l’œuvre hier dans le Vieux-Québec, alors que plusieurs commerçants se barricadaient et fermaient leur magasin en raison du Sommet du G7 qui s’amorce aujourd’hui.

Sur la rue Saint-Jean, certains commerçants ont pris les grands moyens pour éviter les manifestants en fermant boutique jusqu’à samedi, d’autres jusqu’à dimanche. C’est le cas notamment de Chocolato, David’s Tea, Chocolats Favoris, Mary’s Popcorn et Délices Érables & Cie, pour ne nommer que ceux-là.

À LIRE ÉGALEMENT

Les forces américaines bien présentes à Jean-Lesage

Sommet du G7: des sites déjà barricadés

Vers un «show» Trump au sommet du G7?

Rencontrés par «Le Journal de Québec», les propriétaires ont expliqué qu’il n’était pas sécuritaire de demander à leurs employés, âgés pour la plupart entre 14 et 20 ans, de venir travailler en ville lors du G7.

«Nos employés viennent travailler en autobus et nous avions beaucoup de parents et d’employés inquiets», a indiqué Charles Boivin, directeur du Chocolato, qui sera fermé dès ce soir, et ce jusqu’à samedi. M. Boivin songeait d’ailleurs à placarder son commerce pendant sa fermeture.

Une avenue qui avait déjà été privilégiée par plusieurs commerçants, qui placarderont leurs fenêtres dans les prochaines heures, si ce n’est déjà fait. «Les ventes, on peut les rattraper, mais qu’il arrive quelque chose à nos employés, on ne peut pas rattraper ça», a indiqué la gérante du David’s Tea.

Restaurants et bars ouverts

De leur côté, les restaurateurs et tenanciers de bars du centre-ville ne prévoyaient pour la plupart aucune fermeture. Seul le restaurant Baifoo, situé face au parc de la Francophonie, prévoyait fermer demain et samedi. D’autres ont plutôt choisi de fermer plus tôt dans les prochains jours, comme le Subway et le Starbuck’s, qui avait d’ailleurs complètement retiré sa terrasse par mesure de sécurité, hier.

Sur la Grande Allée, la plupart des restaurateurs ont confirmé que leur terrasse resterait en place, mais qu’elle pourrait être ramassée rapidement en cas de débordements.

«Nous sommes prévenus et nous sommes prêts à réagir. J’ai enlevé les choses les plus grosses sur ma terrasse, c’est ce que j’aurais fait s’il y avait eu toute autre manifestation d’organisée», a indiqué Fabio Monti, propriétaire de l’Atelier et du Ophélia.

Le plan reste toutefois le même pour les restaurants St-Hubert, Cosmos et le Grand Café, qui ont déjà affirmé que leur terrasse serait retirée cet après-midi. Les fenêtres du St-Hubert et du Grand Café seront aussi placardées en après-midi.

«Nous allons suivre l’évolution de la situation. Les restaurateurs sont toujours très flexibles, alors on va s’arranger pour ressortir tout ça [le mobilier de terrasse] dès qu’on peut», a précisé Christopher Chouinard, propriétaire du Grand Café.

Pertes liées au G7

Le Sommet du G7 engendrera des pertes financières importantes, estiment d’autres, alors que près de 400 personnes avaient déjà annulé leur réservation à la Vieille Maison du Spaghetti, hier.

«Nous avons beaucoup de groupes d’étudiants à cette période et, juste pour demain [jeudi], ils ont tous annulé», a déploré le propriétaire, Jean-Guy Drolet. «On pense même fermer vendredi midi, il n’y aura pas de monde en ville, le gouvernement ne travaille pas», a-t-il poursuivi.

Québec en état d’alerte maximale

Convois policiers, hélicoptères, édifices barricadés et nombreuses patrouilles : Québec est dans une tout autre ambiance alors que le niveau de sécurité a augmenté d’un cran hier.

À cette longue liste, il faut ajouter les pratiques d’intervention du Groupe intégré de la sécurité du G7 (GIS), les blocs de béton et les clôtures. Sans parler des mesures de surveillance qu’on ne voit pas.

Encore hier, la fébrilité de la population était beaucoup plus perceptible que la menace des casseurs. Depuis lundi, une patrouille statique de la Sûreté du Québec a été déployée à l’entrée des deux ponts.

«Comme la circulation risque d’être augmentée pour le G7, s’il y a une collision, nous serons prêts à intervenir rapidement», explique Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole au GIS.

Plusieurs voitures de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) étaient aussi stationnées à proximité des ponts. Un maître-chien a été aperçu.

Des militaires lourdement armés ont également été aperçus au Centre des congrès de Québec, déjà barricadé. Ailleurs, la Société québécoise des infrastructures sur la rue de l’Amérique-Française a aussi placardé ses accès.

Peur de manifester

Amnistie internationale déplore que des citoyens craignent de manifester en raison des trop grandes présences policières.

«Si les gens ont peur maintenant de descendre dans la rue manifester parce que la présence policière est trop brutale, ça, c’est vraiment dommage. Il y a un rétrécissement de l’espace démocratique avant même que le G7 soit commencé», a dit Anne Sainte-Marie.

D’ailleurs, l’organisation observera les actions des policiers durant le sommet dans le but de prévenir les violations de droits fondamentaux des manifestants.

«S’il y a eu des progrès dans la société, ici comme ailleurs, c’est parce que les gens sont descendus dans les rues», dit-elle.

Mais, les gens ne cesseront pas d’être mobilisés à cause de l’intimidation des autorités, dit Mme Ste-Marie, ajoutant que les groupes communautaires ont simplement changé leur façon de protester et de poser des actions.

Les manifestations prévues

Aujourd’hui

9 h

«Stunt médiatique» organisé par Oxfam-Québec devant l’Assemblée nationale

15 h

Devant la fontaine de Tourny. L’Association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens a remis son parcours au SPVQ

18h

Manifestation populaire et unitaire par le Réseau de résistance anti-G7 (RRAG7). La marche partira du parc des Braves

Demain

7 h 30

Activité de perturbation du RRAG7. Restaurant Normandin, boulevard Sainte-Anne et autoroute Dufferin-Montmorency

11h

Pique-nique festif au parc Berthelot, dans Saint-Jean-Baptiste, organisé par des citoyens

Samedi

12h

«Zone de libre expression» à La Malbaie. Québec Libre en action, qui se qualifie de citoyens patriotes, a fait une invitation sur Facebook

À partir de 12 h

Rassemblement devant l’Assemblée nationale, et table ronde de la Coalition pour un forum alternatif au G7

15h

Uni-e-s face au G7

Grande manifestation unitaire devant l’Assemblée nationale. Invitation à prendre la rue pour s’opposer aux politiques des dirigeants du G7

19 h 30

Front commun comique anti-G7 au Centre Lucien-Borne. Spectacle organisé par des humoristes et des militants anti-G7

Le maire Labeaume rencontre les commerçants

Les commerçants obtiendront peut-être plus de réponses à leurs questions aujourd’hui, alors qu’ils sont de nouveau conviés à une rencontre sur le G7, cette fois-ci à l’initiative du maire de Québec. La rencontre prévue à 14 h à l’hôtel de ville portera principalement sur l’indemnisation à la suite des événements qui se dérouleront aujourd’hui, demain et samedi.