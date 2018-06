Le Château Frontenac sous haute surveillance

La sécurité autour du Château Frontenac est fort impressionnante jeudi après-midi, alors que plusieurs policiers sont assignés à chacune des entrées de l’hôtel du Vieux-Québec.

Plusieurs dignitaires et leurs représentants, dans le cadre du G7, y sont hébergés et une importante quantité de représentants des forces de l’ordre y a été déployée.

«À la Gendarmerie royale du Canada, en vertu d’un traité international, on doit s’occuper d’assurer la sécurité des chefs d’État et leurs représentants. On doit s’occuper de la sécurité des dignitaires aussi», indique Geneviève Byrne, porte-parole au Groupe intégré de la sécurité (GIS) pour le G7.

Elle indique que cette présence est déployée autour de tous les hôtels où sont hébergés les dignitaires.

Des clôtures ont également été installées autour de l’hôtel, à partir du site de la terrasse Dufferin. Il y a également d’énormes glissières de béton qui bloquent l’accès à la terrasse, mais les piétons peuvent tout de même continuer d’y accéder.

Celles-ci ont pour but d’éviter toute menace et assurer la sécurité, non seulement des politiciens et autres dignitaires, mais aussi celles des citoyens, précise Mme Byrne.

Tourisme perturbé

La compagnie Calèches Québec a cessé toutes ses activités à midi, jeudi, et espère reprendre le tout dès dimanche.

«On va avec la mode. Les commerces sont fermés, les gens du gouvernement sont partis et tout le monde fait peur à tout le monde, donc on a peur pour nos chevaux et nos employés», laisse tomber le propriétaire, Simon Mainguy.

Du côté de Calèches du Vieux-Québec, c’est «business as usual», indique le propriétaire, Danny Doyle. «Le parcours est modifié, par contre. Nous n’irons pas près du Centre des congrès ni près du parlement. Nous ferons un parcours intramural», indique-t-il.

Et, malgré ce décor hautement sécurisé, de nombreux touristes dévalent les rues du Vieux Québec, prennent des photos et semblent, malgré tout, apprécier leur séjour en ville.

Marco Della Giustina, venu d’Espagne pour visiter le Québec, croyait que les perturbations seraient dans Charlevoix.

«J’espère que ce ne sera pas comme en 2001, à Gênes en Italie. C’était un vrai désastre. Je ne sais pas comment est l’organisation ici, mais j’espère que ce sera correct» laisse-t-il tomber, visiblement déçu d’apprendre que son séjour au Québec serait finalement dérangé par des manifestations.

«J’espère que le Black Bloc ne viendra pas, il cause toujours des problèmes et des désastres», ajoute-t-il, précisant qu’il admire la ville malgré toutes les barricades.

Françoise Dieupart, originaire de France, savait qu’il y aurait des dérangements en lien avec le G7, durant son séjour. Elle est venue malgré tout pour visiter son fils.

«Ce qui est gênant, c’est que l’on n’arrive pas à voir tout ce que l’on veut», déplore-t-elle, ajoutant qu’elle aurait voulu visiter le parlement et les plaines d’Abraham.

L’accès à une partie des plaines d’Abraham a été fermé.

«Il y a pas mal de policiers et on entend beaucoup d’hélicoptères, ça fait un peu peur», termine-t-elle.