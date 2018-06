Les images du futur observatoire de l'Oratoire Saint-Joseph dévoilées

Les images du concept du futur aménagement du dôme de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal ont finalement été dévoilées par l’équipe lauréate du concours d’architecture organisé pour l’occasion.

Il s’agit de l’ultime phase du projet d’aménagement de l’Oratoire, estimé à près de 80 millions $. Cette dernière phase, dont les travaux sont estimés à 13,5 millions $, sera livrée en 2020.

Ainsi, à l’issue du concours d’architecture, c’est le projet des firmes d’architecture Atelier TAG et Architecture49 qui a été choisi sur un total de 18. Font aussi partie de l’équipe lauréate les firmes d’ingénierie SDK et Stantec, l’entreprise GSM Project responsable de la scénographie et de l’expérience visiteurs et la compagnie d’éclairage CS Design.

«Le concept proposé par l’équipe présente en effet l’Oratoire comme un parcours, à la fois physique et spirituel, qui invite le visiteur à un cheminement entre terre et ciel, depuis le chemin Queen Mary jusqu’à l’entre-dômes, point culminant de cette expérience intime et introspective», peut-on lire dans un communiqué.

Au sommet, le lanterneau sera transformé en centre d'observation afin d'offrir la plus haute vue de 360 degrés sur Montréal. Les espaces muséaux seront aussi réaménagés.

«Le projet retenu respecte l'importance d'une conception en adéquation avec la mission historique de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et concrétise de façon exemplaire la vision des bâtisseurs de la basilique», a fait savoir le recteur de l'Oratoire Saint-Joseph, père Claude Grou.

Dans le cadre des travaux à venir à l’Oratoire, il est aussi prévu la construction d'un nouveau pavillon d'accueil, intégré dans le paysage naturel du mont Royal, le réaménagement paysager du site et sa mise en valeur lumineuse.