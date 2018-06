Les retraités de «La Presse» veulent repousser l'adoption du projet de loi

Les retraités de «La Presse» ont intimé le Parti québécois de retarder l’adoption du projet de loi sur la transformation du quotidien en OBNL.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, le président du comité des retraités de «La Presse» Maurice Jannard a contacté le PQ mercredi après la commission parlementaire afin que soit retardée l’adoption du projet de loi.

«Nous sommes dans une période où on bouscule tout le monde. Je comprends que les employés et le syndicat veulent l’adoption du projet de loi et je ne suis pas contre la nouvelle structure, mais il y a encore beaucoup de questions qui sont en suspens», a-t-il fait valoir.

Ce comité représente plus de 1100 retraités de l'entreprise.

Les représentants de «La Presse» et de son propriétaire, Power Corporation, témoignaient en commission parlementaire mercredi pour plaider en faveur de projet de loi 400. En vertu d’une loi adoptée en 1967, La Presse doit obtenir l’aval des parlementaires pour changer de mains et devenir un OBNL.

«Ce que les gens ne réalisent pas, de ce qui est sur la table aujourd’hui, c’est qu’il y a l’argent nécessaire pour réaliser un plan ordonné [pour] sauver "La Presse", a affirmé mercredi son éditeur Guy Crevier. [...] Il y a près de 1200 retraités de "La Presse", qui, aujourd’hui, ont un déficit de solvabilité. Si "La Presse" venait dans le temps à faire faillite, ces gens-là verraient leurs prestations réduites.»

Également présent en commission parlementaire, le président de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a qualifié la volonté de transformer «La Presse» en OBNL de «subterfuge» qui permettra à Power Corporation de se départir du quotidien à peu de frais après un «échec patent».