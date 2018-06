Les sénateurs votent sur la légalisation de la marijuana

Le projet de loi sur la légalisation de la marijuana pourrait franchir une étape importante aujourd’hui avec le vote au Sénat prévu en fin de journée.

«On s’attend à ce que le projet de loi soit adopté. Un projet de loi qui va avoir environ 44 amendements de différentes sortes», a expliqué le sénateur Claude Carignan en entrevue à Dumont.

Même si le projet de loi C-45 est adopté au Sénat, il devra être retourné aux Communes pour adoption par les députés fédéraux.

«Si la Chambre refuse certains amendements, ils nous le retournent et on doit décider si on accepte ou pas les commentaires de la Chambre», explique le sénateur Carignan.

Ce dernier admet que certains des amendements proposés par les sénateurs sont délicats et risquent de susciter des débats aux Communes.

C’est le cas de l’amendement qui porte sur le champ de compétence des provinces dans la culture de plants de marijuana à domicile.

Le gouvernement Trudeau tient à permettre la culture d’un maximum de quatre plants par famille. Mais certaines provinces s’y opposent, notamment le Québec.

«Les plants à la maison, il va y avoir un os. Il va y avoir un deuxième os sur la transparence des compagnies pour éviter que le crime organisé utilise la voie des paradis fiscaux pour réinvestir l’argent», précise le sénateur.

Cet amendement suggère de rendre publique l’identité des actionnaires des entreprises présentes dans cette industrie, incluant les compagnies mères qui pourraient être basées dans des paradis fiscaux.

«Ça évite que le crime organisé arrive par la porte d’en arrière», dit le sénateur Carignan qui a proposé lui-même cet amendement.