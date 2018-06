Macron veut renforcer l'alliance les dirigeants européens

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi la tenue d'une réunion avec les chefs de gouvernements allemand, italien et britannique, et les responsables de l'Union européenne juste avant le G7 prévu vendredi afin de souder l'alliance face à Donald Trump.

«Je lance une réunion de tous les (dirigeants) européens», la Chancelière Angela Merkel, la première ministre Theresa May et le nouveau chef du gouvernement italien Giuseppe Conte vendredi à 10h30 à La Malbaie (Québec) où se déroule le G7 jusqu'à samedi soir, a-t-il déclaré.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le président du Conseil européen Donald Tusk assisteront également à cette rencontre, a indiqué Emmanuel Macron.

«Le comportement américain conduit à recréer des alliances et à reforger le front européen», a assuré Emmanuel Macron en faisant référence aux positions du président Donald Trump sur le dossier du nucléaire iranien, sur le climat ou encore sa décision d'imposer des taxes à l'entrée aux États-Unis d'acier et d'aluminium des pays européens.

Arrivé à Montréal depuis Ottawa, où il a rencontré le premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français doit gagner La Malbaie jeudi en fin de soirée pour le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays du G7.

Annoncé comme étant source de désaccords entre la majorité des pays avec les États-Unis, ce sommet «au moins va renforcer l'accord entre les six», soit la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et le Canada, pays hôte du sommet, a confié M. Macron à un groupe de journalistes français.

L'intransigeance de Donald Trump a des vertus pour l'Europe, car «cela a poussé à rendre la souveraineté européenne encore plus nécessaire».

«Quand le président américain a fait planer des doutes sur l'OTAN», cela a permis de renforcer l'Europe de la défense. Et dans ce domaine européen, «la France a un rôle à jouer, car c'est la seule puissance post-Brexit qui a l'arme nucléaire et qui est membre permanent du conseil de sécurité» des Nations unies, a souligné le président Macron.

La réunion vendredi et samedi de La Malbaie va «permettre de construire une alliance plus large pour éviter que le monde ne soit déstabilisé».

Pour autant, le président français a insisté sur l'utilité du G7, qui «a toujours un intérêt (...), car il évite de diverger et contient les désaccords».

«On ne peut pas laisser les États-Unis hors de cette discussion sinon on les pousse vers l'isolationnisme où on structure un duopole Chine États-Unis», a poursuivi M. Macron.

Au fil des années, tous les participants au G7 «étaient d'accord» et «on se demandait à quoi servait le G7. Maintenant on voit son utilité».

Face aux positions de Donald Trump, le président français et Justin Trudeau ont convenu un peu plus tôt jeudi de la nécessité d'avoir un accord entre les six pays qui ne sont «pas prêts à renoncer à tout pour avoir cette signature» de Donald Trump sur un communiqué commun.

Ce serait «une erreur» de «renoncer à tout pour avoir cette signature» et cela mettrait en danger «la pertinence de ce G7», a-t-il ajouté.

Aussi, selon lui, «nous devons tenir sur le climat et le commerce» face à Donald Trump, sachant que les sept pays peuvent «continuer à avancer ensemble sur des sujets comme la cybercriminalité, les océans, me harcèlement, l'égalité homme-femme».