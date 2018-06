Nova Bus produira les autobus de la mairesse Plante

Les 300 autobus hybrides promis en campagne électorale par la mairesse de Montréal seront construits par l’entreprise Nova Bus, qui a été la seule entreprise à répondre à l’appel d’offres lancé en janvier dernier.

La Société de transport de Montréal a annoncé que 941 millions$ seront remis à l’entreprise Nova Bus pour la construction d’environ 830 autobus hybrides qui seront livrés d’ici 2024.

Parmi ces véhicules, on compte les 300 autobus hybrides promis en campagne électorale par l’actuelle mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Cette dépense s’inscrit par ailleurs dans un contrat total de deux milliards de dollars concernant l’achat d’un maximum de 1525 autobus destinés à neuf sociétés de transport desservant notamment les villes de Saguenay, de Longueuil, de Laval et de Québec.

Une seule proposition

«La seule proposition reçue, soit celle de Nova Bus, a été jugée conforme en tout point», a précisé par courriel Amélie Régis, conseillère aux affaires publiques de la STM, qui était responsable de l’octroi de ce contrat.

Ces véhicules seront construits à Saint-Eustache, où est basée l’entreprise Nova Bus, répondant ainsi à une exigence de Québec, qui finance en grande partie l’achat de ces autobus, qui réclame un contenu canadien minimum de 25% pour de tels projets.

Entreposage

La valeur de ce contrat n’inclut pas les mesures transitoires qui devront être prises pour pouvoir entreposer dans deux ans 300 nouveaux autobus hybrides.

La STM devra notamment agrandir d’ici 2020 trois centres de transport existants au coût de 165 millions$ et dépenser cinq millions $ pour pouvoir entreposer 50 autobus dans les locaux d’un ancien bâtiment industriel pendant cinq ans.

«Quand on avait fait notre appel d’offres, on n’avait pas encore la stratégie pour les accueillir ces autobus. On l’a définie depuis», a indiqué mercredi le directeur général de la STM, Luc Tremblay.