Pas question de fermer les édifices municipaux, confirme Labeaume

Malgré les craintes des employés, le maire Régis Labeaume n’a pas l’intention de fermer l’hôtel de ville ni les autres édifices municipaux pendant le sommet du G7.

Au lendemain de la sortie du syndicat des cols blancs – qui accuse la Ville de Québec d’exposer ses employés à des risques en maintenant ses services ouverts au centre-ville – le maire a confirmé qu’il n’allait pas imiter le gouvernement Couillard, lequel a renvoyé à la maison 10 000 fonctionnaires jeudi après-midi et a suspendu les travaux à l’Assemblée Nationale par précaution.

«On a un travail à faire, on a à gérer une ville dans une situation d’exception, ça va beaucoup plus loin que la police. C’est une très grosse coordination. Nous, on est des gestionnaires municipaux et il y a quelque chose qui se passe dans notre ville donc on doit travailler, c’est notre devoir de travailler pour gérer la ville», a-t-il réagi en marge d’un point de presse sur l’indemnisation des commerçants.

Ne craint-il pas d’exposer les fonctionnaires municipaux à des risques? «Il faut qu’on fasse notre travail. Le monde a du jugement. Regardez, je ne veux pas embarquer là-dedans, on va faire notre travail dans les meilleures conditions, on n’est pas fous non plus (...) La police sera encore à Québec à ce que je sache. Il y en a 1000 qui sont bien prêts et s’il arrive quelque chose, ils seront disponibles», a observé le maire.

Pas d’«insurrection» au menu

«Jusqu’à date, on ne sent pas qu’il y a d’insurrection appréhendée (...) Nous, on doit être sur le terrain parce que c’est d’heure en heure, on a un travail plus basic à faire nous autres puis il faut qu’on soit là pour travailler», a insisté M. Labeaume.

Au moment d’écrire ces lignes, en milieu d’après-midi, tout se déroulait comme à l’habitude à proximité de l’hôtel de ville, à l’exception des travaux effectués par certains commerçants pour barricader leurs vitrines sur la rue Saint-Jean.