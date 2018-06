Pourquoi ce chien est-il accrédité au sommet du G7?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, un labrador de 4 ans a été accrédité au sommet du G7!

Il s’agit de Roux, l’ambassadeur canin du Fairmont Le Manoir Richelieu qui n’échappe pas au strict protocole en vigueur. «Il s’est fait accréditer pour les besoins du G7, il ne sera pas avec nous tout le long du G7, mais c’était vraiment pour un petit coucou», confirme la directrice ventes et marketing de l’établissement, Caroline Ouellette.

Tout le monde est prêt pour le #G7Charlevoix! Même Roux du @FairmontManoir est accrédité et attend patiemment l’événement. Suivez nos comptes aujourd’hui pour ne rien manquer des arrivées en direct des dirigeants du #G7. pic.twitter.com/X8vcqPiOiW — Canada G7 (@G7fr) 7 juin 2018

Roux fait partie de la famille de l'hôtel depuis un an. Il est diplômé de l’école des chiens guides canadiens pour aveugles, mais n’a malheureusement pas obtenu la note de passage pour devenir un chien accompagnateur.

«Il avait plus un profil de relations publiques qu’autre chose, confie Mme Ouellette. C’est un bon chien, il se promène dans l’hôtel avec son maître et nos employés. Il rencontre les clients, se fait prendre en photo, donc c’est vraiment un chien qui met beaucoup de vie dans l’hôtel et les gens l’apprécient beaucoup.»

Roux est en fonction cinq jours par semaine, du mercredi au dimanche, au Fairmont Le Manoir Richelieu. Lorsqu’il n’est pas en service, le labrador se repose chez son maître, Jean Ribes, qui est le directeur Talent et Culture de l’hôtel.

Bienvenue aux chiens!

Le meilleur ami de l’homme est le bienvenu au Fairmont Le Manoir Richelieu qui est doté d’une politique en matière d’animaux domestiques. Ainsi, pour 25 $ supplémentaires par nuit, un cadeau de bienvenue est offert aux chiens soit un biscuit, une bouteille d’eau, des bols pour la nourriture et l’eau ainsi qu’un coussin «pour une bonne nuit de sommeil», peut-on apprendre sur le site de l’hôtel.

Roux est-il le seul chien à être accrédité pour le G7 au Fairmont Le Manoir Richelieu?

«Je ne pourrai pas répondre à cette question-là, pour des fins de respect de confidentialité de nos clients qui sont en maison», s’est limitée à répondre la directrice.

Impossible donc de savoir si un chef d’État a voyagé avec son toutou!