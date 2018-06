G7: quoi faire en cas d’irritation au gaz lacrymogène?

Plusieurs manifestations sont prévues à Québec aujourd'hui et demain en marge du sommet du G7 et des gaz lacrymogènes pourraient être utilisés par les forces policières afin d’éviter les débordements.

Quoi faire si l’on est incommodé par du gaz lacrymogène? Le pharmacien Jean-Yves Dionne nous offre quelques conseils.

-Se rincer les yeux et se moucher le plus vite possible

-S'éloigner de la foule et ne pas se coucher au sol puisque le gaz redescend

-Retirer les vêtements par le bas

-Mettre les vêtements dans un sac de plastique

-Prendre une douche

-Si l’état de santé se détériore, se rendre à l’hôpital

Afin de protéger sa résidence contre toute contamination, la Santé publique recommande de fermer les fenêtres, éteindre les climatiseurs et les échangeurs d’air.

Et si, malgré tout, votre maison est contaminée, il faudra nettoyer à grande eau, jeter les aliments qui ne sont pas scellés et louer un aspirateur afin d’éliminer toute présence de poudre.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) a d’ailleurs mis sur place un site web afin de d’offrir des recommandations et des conseils à la population à la veille du G7.