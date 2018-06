Tentatives d’enlèvement: le SPAL installe un poste de commandement

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) établira, jeudi, un poste de commandement à Brossard afin de recueillir des informations pouvant faire avancer l’enquête sur trois tentatives d’enlèvements survenues au mois de mai.

Les enquêteurs s’installeront de 17 h à 21 h à l’intersection du boulevard Rome et de la rue Saguenay à Brossard.

Ils espèrent recueillir des informations afin d’élucider trois tentatives d’enlèvements survenues le 17 mai vers minuit et le 31 mai entre 19 h et 19 h 30.

«Nous savons que des personnes se trouvaient à proximité lors des événements et notre équipe d’enquêteurs souhaiterait les rencontrer», a indiqué le SPAL dans un communiqué.

Les témoins auraient pu apercevoir le suspect ou le véhicule qu’il a utilisé.

L’homme recherché est âgé entre 25 et 35 ans. Il mesurerait entre 1,75 m et 1,80 m (5pi 9 po – 5 pi 11 po) et pèserait entre 73 à 77 kg (160lbs à 170lbs). Il a les cheveux bruns et une barbe de quelques jours.

Au moment des faits, il portait un pantalon de jogging gris, un tee-shirt de sport bleu pâle muni d’un logo sur la poitrine et portait quelque chose sur la tête.

Le véhicule est une fourgonnette – Dodge Caravan, modèle récent, couleur gris-argent, vitres arrières teintées, l’intérieur du véhicule est foncé et bien entretenu.

Toute personne ayant des informations peut contacter anonymement au 450-463-7211