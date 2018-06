Trois tentatives d’enlèvements: un poste de commandement à Longueuil

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a installé, jeudi soir, un poste de commandement pour recueillir de l’information sur un homme qui aurait commis trois tentatives d’enlèvements au mois de mai dernier.

Les enquêteurs de la section des crimes graves du service de police sont à l’intersection de l'avenue Saguenay et du boulevard de Rome.

Ils recherchent un homme blanc âgé entre 25 et 35 ans pesant entre 160 et 170 livresqui mesure entre 5 pieds 9 pouces et 5 pieds 11 pouces.

L’indicidu recherché aurait fait des tentatives d'enlèvement, la première vers minuit le 17 mai. Le 31 mai, il aurait tenté d’enlever deux personnes en l’espace de trente minutes.

«La façon d'approcher les victimes, il arrive par derrière à pied rapidement, les surprend, ou à basse vitesse, va les suivre avec son véhicule, un Dodge Grand Caravan. Des témoins présents le 31 mai, étaient à proximité d’une ou des jeunes filles. Elles se réfugiaient vers eux, elles ne cherchaient pas de l’aide mais se dirigeaient vers eux pour mettre fin à la poursuite», mentionne Ghislain Vallières du SPAL.

Le suspect portait un pantalon de jogging gris, un t-shirt de sport bleu pâle muni d’un logo sur la poitrine. À noter que l'individu portait quelque chose sur la tête.

Le véhicule recherché est un Dodge Caravan, un modèle assez récent gris argenté.

Les policiers demandent la collaboration aux résidents du secteur. Quiconque aurait de l'information peut entrer en contact avec eux.