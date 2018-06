Vingt-cinq ans de prison pour un policier américain corrompu

Un tribunal fédéral américain a condamné jeudi le chef d'une unité de police de Baltimore à 25 ans de prison, dans l'un des plus gros scandales de corruption policière de l'histoire récente des États-Unis.

Le sergent Wayne Jenkins a pris la parole à l'énoncé du verdict en sanglotant, pour s'excuser de ses «nombreuses erreurs».

«Je sais que c'est ma faute. Je mérite d'être puni et je mérite d'aller en prison», a-t-il déclaré selon le quotidien Baltimore Sun.

L'homme est parfois présenté comme le policier le plus corrompu de Baltimore, une cité portuaire de l'est du pays gangrénée par les gangs et une criminalité record.

Les procureurs avaient requis 30 ans de réclusion et le sergent Jenkins en espérait 10 de moins, le minimum possible étant 20 ans dans le cadre de sa peine négociée. La magistrate Catherine Blake a finalement tranché au milieu.

Wayne Jenkins dirigeait la Gun Trace Task Force, une unité d'élite censée traquer les armes disséminées dans les quartiers en déshérence de Baltimore.

Trois autres anciens agents de cette brigade se verront notifier leur peine jeudi et vendredi. Ils se livraient à des pratiques illégales généralisées, incluant rackets, cambriolages, fausses dépositions ou vols à main armée.

Leurs cibles étaient issues de la minorité afro-américaine et les agents «ripoux» pariaient sur le fait qu'elles n'oseraient jamais porter plainte.

Le procès en février avait montré que ces enquêteurs en civil faisaient main basse sur le produit de l'argent de la drogue et, alors que leur mission était de récupérer les armes volées, ils alimentaient au contraire cette contrebande.

Jenkins s'estimait intouchable et les agissements de son unité ont perduré durant au moins cinq ans.

L'affaire a contribué à creuser le fossé de défiance entre la police et la population de Baltimore.

Une défiance qui reste vive depuis la mort en 2015 de Freddie Gray, un Noir de 25 ans grièvement blessé aux cervicales dans un fourgon policier.