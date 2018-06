Air France: menace de nouvelle grève pour les salaires

L'intersyndicale d'Air France a annoncé vendredi, un mois jour pour jour après la quinzième et dernière journée de grève pour les salaires, un appel à la grève du 23 au 26 juin inclus, susceptible d'être «levé ou renforcé» selon les annonces de la direction.

Dans un courrier transmis vendredi aux syndicats, la présidente d'Air France par intérim, Anne-Marie Couderc, a promis des «réponses concrètes» sur les salaires. Celles-ci seront données jeudi à l'occasion d'un comité central d'entreprise, où des «actions et mesures à mettre en oeuvre» doivent être annoncées.

L'intersyndicale composée d'organisations de pilotes, d'hôtesses et de stewards, et de personnel au sol, a mené 15 journées de grève entre le 22 février et le 8 mai.

Le mouvement a été suspendu après la démission du PDG d'Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, désavoué par le personnel lors d'une consultation lancée à son initiative. Air France proposait une augmentation générale de 2% immédiatement et une hausse de 5% sur la période 2019-2021, conditionnée aux résultats d'Air France.

L'intersyndicale, qui réclame 5,1% en 2018, s'était prononcée contre. Elle exige un «rattrapage de l'inflation» subie depuis 2011, date de la dernière augmentation générale, au titre des efforts passés et des meilleurs résultats financiers du groupe AF-KLM.