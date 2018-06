Contre les «fake news», «il faut un traité international»

La proposition de loi contre les «fake news» en discussion en France est une initiative «unique» au monde, mais seul un traité international permettrait de combattre efficacement ce phénomène, explique à l'AFP l'avocat Dan Shefet, basé à Paris et spécialisé dans le droit de l'internet.

QUESTION: Quels sont les pays qui réfléchissent à légiférer xontre les fake news ou l’ont déjà fait?

RÉPONSE: «Le monde entier est en train de réfléchir à ce que l'on peut faire contre ce fléau, mais tout le monde n'est pas d'accord sur la notion que cela recouvre. J'ai été auditionné par une commission parlementaire à Singapour, qui les définit comme des «mensonges délibérés « («deliberated online falsehoods»).

Au Brésil, il y a plusieurs projets, mais qui ressemblent plus à la terminologie employée en Europe, les «fake news».

La loi allemande sur les réseaux sociaux (surnommée «NetzDG») vise quant à elle au départ les messages haineux. Face à la montée du vote populiste, elle a été adoptée dans l'urgence et les +fake news+ y ont été intégrées, mais de manière implicite. Cette loi se distingue par ses amendes très lourdes qui peuvent atteindre 50 millions d'euros, selon la gravité de l'infraction. Et elle a inspiré d'autres pays, dont la Russie de Poutine.»

Q: En quoi la France se distingue-t-elle avec son projet de loi contre «la manipulation de l'information»?

R: «L'initiative française est unique à ma connaissance. Cette loi s'attaque au problème sous l'angle de l'influence que peuvent avoir les +fake news+ sur les élections, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. De plus, ses effets sont limités dans le temps puisqu'elle s'applique uniquement pendant les campagnes électorales, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et, contrairement à la loi allemande, à laquelle tout le monde compare désormais les autres initiatives, le projet ne prévoit pas de pénalités financières, mais permet d'obtenir en référé la suppression de contenus. En outre, le projet de loi français introduit des critères de viralité et d'automaticité comme conditions de l'interdiction.»

Q: Légiférer au niveau d'un pays est-il efficace contre ce phénomène aux ramifications mondiales?

R: «La réponse est non. C'est là qu'est le véritable problème. Si des tentatives de manipulation en période électorale provenaient de pays étrangers, comme la Macédoine ou la Russie, un juge des référés français ne pourrait bloquer les sites qui les propagent. La seule façon de combattre ce phénomène, c'est d'avoir un accord au niveau mondial.

Il faut un traité international. Or, un principe existe déjà dans le droit international : en 1936, un traité de la Société des Nations, ancêtre des Nations unies, rendait les États responsables des dégâts causés par la propagande émanant de leur territoire. Il faudrait l'adapter à Internet. On peut aussi s'appuyer sur la notion de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, qui figure dans la Charte des Nations unies.»