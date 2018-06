Couillard et Labeaume rencontrent le premier ministre du Vietnam

Le premier ministre Philippe Couillard et le maire de Québec, Régis Labeaume, rencontreront tout à tour le premier ministre du Vietnam à Québec, vendredi après-midi, en marge du Sommet du G7.

Les échanges commerciaux entre le Québec et ce pays d’Asie du Sud-Est seront assurément au menu des discussions. Le Vietnam est l’un des douze pays signataires du Partenariat transpacifique (PTP) à l’instar du Canada et des États-Unis.

«Au cours des quinze dernières années, la croissance annuelle moyenne réelle des économies émergentes des pays asiatiques membres du PTP, à savoir la Malaisie, le Vietnam et Singapour, a été supérieure à 5 %. Celles-ci offrent des occasions d’affaires intéressantes pour le Québec», peut-on lire sur le site web du gouvernement du Québec.

En 2017, le Québec a réalisé des importations de plus de 800 millions $ au Vietnam, principalement dans le secteur des textiles, des chaussures, des meubles et des crustacés. Les exportations du Québec vers le Vietnam sont nettement moins importantes, mais ont connu une augmentation substantielle entre 2016 et 2017, passant de 55,8 millions $ à 94,6 millions $ grâce, notamment, à la vente de simulateurs de vols d’une valeur de 34,3 millions $.

La ministre des Relations internationales Christine St-Pierre participera également à la rencontre politique planifiée entre M. Couillard et le premier ministre vietnamien Nguyễn Xuan Phuc, dans un hôtel du Vieux-Québec.

Labeaume avec des industriels

Le maire de Québec, Régis Labeaume, et une délégation d’industries seront ensuite reçus à leur tour par la délégation vietnamienne de passage dans la Vieille Capitale pour une «table ronde d’affaires». Plusieurs médias vietnamiens seront présents, a précisé l’attaché de presse du maire, Paul-Christian Nolin, évoquant une belle opportunité pour «vendre la région».

«Au lieu de se déplacer au Vietnam, le Vietnam vient à nous alors on en profite», a observé M. Nolin. L’organise Québec International a participé à la planification de cette rencontre orchestrée par le ministère des Relations internationales. «Une cinquantaine de personnes participent à cette rencontre-là. Il y aura aussi des entreprises de l’extérieur de Québec», a précisé la responsable des communications de l’organisme Sylvie Fortin.

Le PDG de Québec International, Carl Viel, présentera «le tissu industriel de la région de Québec et nos avancées en innovation», a ajouté Mme Fortin.

Rappelons que M. Labeaume a également accueilli le président français Emmanuel Macron hier soir sur le tarmac de l’aéroport Jean-Lesage en compagnie du premier ministre Philippe Couillard. Le maire doit également rencontrer d’autres chefs d’État qui se sont déplacés à Québec pour le G7, mais son attaché de presse a refusé de les identifier pour l’instant.