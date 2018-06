«Debbie Ocean 8»: bien divertissant!

Fidèle à la tradition des «Ocean», ce nouveau volet entièrement féminin amuse et divertit.

Tout commence lorsque Debbie Ocean (Sandra Bullock) sort de prison. Fidèle à la tradition familiale, la sœur de Danny Ocean (George Clooney dont on ne voit qu’une photo) a profité de son temps derrière les barreaux pour mettre au point le vol du siècle.

Elle met sa bonne amie Lou (Cate Blanchett) dans le secret et les deux femmes commencent à recruter d’autres comparses (Helena Bonham Carter, Rihanna, Mindy Kaling, Awkwafina et Sarah Paulson) afin de s’emparer d’un coûteux collier. Serti de diamants, le bijou est une création de la maison Cartier valant 150 millions $ portée par la vedette Daphne Kluger (Anne Hathaway) lors du célèbre Gala du Met (au cours duquel on a droit à des apparitions de célébrités).

Comme dans les «Ocean» précédents, le scénario – ici écrit par Gary Ross, le réalisateur, et Olivia Milch – est un mélange de répliques humoristiques et d’efficacité. Le vol est organisé et exécuté avec la précision d’un horloger suisse, tout en immergeant le spectateur dans une bonne humeur communicative.

Si la prestance de Cate Blanchett écrase un peu ses consoeurs, toutes les actrices tirent parfaitement leur épingle de ce jeu divertissant. Anne Hathaway en actrice imbue d’elle-même est parfaite (le rôle fait d’ailleurs penser à celui qu’elle tenait dans «Alice au pays des merveilles» de Tim Burton sorti en 2010), Helena Bonham Carter incarne à merveille cette designer originale, Rihanna fait sourire en «hackeuse» fumeuse de joints, Sarah Paulson est truculente en mère de famille qui continue ses activités illégales, Mindy Kaking est amusante en diamantaire qui n’en peut plus d’habiter avec sa mère et Awkwafina impressionne par sa dextérité.

Décors superbes, costumes qui le sont tout autant, réalisation fluide; le canon des «Ocean» est, là aussi, respecté. Plusieurs scènes sont mémorables, dont celles du début dans lesquelles Debbie Ocean trouve le moyen de s’habiller, se maquiller et obtenir une chambre d’hôtel tout à fait gratuitement.

Ce «Debbie Ocean 8» est tout léger, rafraîchissant et ses 110 minutes divertissent bien agréablement. Een ce début de belle saison, que demander de plus?

Note: 3 sur 5