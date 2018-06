Des enfants nourris au beurre d'arachides et à l'eau à «l'école» de Claude Guillot

Dans «l’école» opérée par Claude Guillot dans le quartier Chauveau, à Québec, les enfants de la famille avaient droit à de bons petits repas alors que certains élèves, eux, devaient se contenter de «pain blanc au beurre de peanuts et d’un verre d’eau».

Ces repas frugaux pris par les petits, l’un des enfants du pasteur accusé d’avoir posé des gestes de violence à l’égard de six présumées victimes sur une période de 30 ans en a été le témoin privilégié surtout durant les premières années de l’an 2000.

À cette époque, certains parents de l’Église évangélique baptiste de Québec-Est avaient confié leurs enfants à Guillot pour qu’il les éduque chez lui selon le programme américain ACE (Éducation Chrétienne Accélérée).

Certains étudiants restaient en pension alors que d’autres retournaient chez leurs parents en fin de journée.

«Ceux qui dormaient à la maison couchaient sur des matelas gonflables au sous-sol alors que Simon (prénom fictif) dormait au salon et, pour être certain qu’il ne se déplace pas durant la nuit, il y avait un système à infrarouge qui faisait du bruit s’il y avait du mouvement», a-t-il raconté.

Au matin, pour les enfants «turbulents» de «l’école Guillot», le repas se composait de pain blanc, de beurre d’arachides et d’un peu d’eau.

«Personnellement, j’ai déjà mangé des sandwichs pour mon plaisir, mais je n’ai jamais eu ça comme conséquence. On avait nos propres repas et eux mangeaient le leur», a-t-il dit en ajoutant que cette situation se répétait au souper.

De ses yeux, il a aussi vu des enfants recevoir des conséquences physiques comme faire des «squats», «des centaines et des centaines», des «jumpings jack», «des centaines et des centaines» ou encore se tenir debout, dans un coin «pendant des heures et des heures».

«Je pouvais partir le matin travailler et Simon, par exemple, se tenait debout devant le mur dans l’un des coins du sous-sol. Quand je rentrais du boulot, il était toujours là», a-t-il ajouté, précisant que tout était un prétexte à la correction ou au redressement.

«L’environnement était très contrôlé... En fait, l’environnement était tellement contrôlé qu’à un moment donné, on ne pensait même plus à demander la permission pour faire quelque chose», a-t-il ajouté.

Selon le témoignage de l’homme, certains enfants ont également été privés de voir leurs parents.

«Je me souviens d’une mère qui avait quitté l’Église évangélique et qui tentait de reprendre contact avec son fils. Mon père a parlé avec le jeune qui, à la fin, a refusé de voir sa mère.»