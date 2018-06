Plusieurs individus interpellés lors d'une manifestation illégale

La circulation a été perturbée dans le quartier Saint-Jean-Baptiste et le secteur de la colline parlementaire sur l’heure du midi, vendredi, en raison d’une nouvelle manifestation qui a été déclarée illégale par la police de Québec. Les policiers ont procédé à plusieurs interpellations d’individus.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande aux automobilistes d’éviter le secteur de la haute-ville, notamment l’autoroute Dufferin-Montmorency (qui devient l’avenue Honoré-Mercier) à l’entrée de la ville en raison des manoeuvres de dispersions qui sont actuellement en cours.

Du mobilier aurait été déposé par des manifestants sur Honoré-Mercier afin de bloquer la circulation en direction de La Malbaie, a fait savoir le SPVQ sur son fil Twitter.

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) a également suspendu son service dans la zone ciblée par les manifestants jusqu’à nouvel ordre, comme il l’avait fait la veille en raison de la manifestation sur le boulevard René-Lévesque en soirée.

La zone délimitée par la rue des Érables, le château Frontenac, la Grande Allée et le boulevard Charest n’est plus desservie actuellement. Les parcours 11, 25, 800 et 801 sont détournés par la rue des Érables, le chemin Sainte-Foy, la côte de l’Aqueduc et le boulevard Charest.

«Le RTC invite les clients qui prennent habituellement le bus dans le secteur non desservi à se rendre à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue des Érables ou dans le secteur du jardin Jean-Paul-L’Allier et de la place de L’Université-du-Québec, à l’angle du boulevard Charest et de la rue de la Couronne», peut-on lire dans un communiqué diffusé à 11 h 50.

Le groupe non-identifié à l’origine de cette «action anti-G7», qui a fait parvenir un communiqué aux médias en fin d'avant-midi, dénonce dans celui-ci «la dictature des ordres» qui «atteint son paroxysme».

«Alors qu’on nous gave de messages de peur face aux possibles montées de tension entre police et manifestant.es, ceux qui discutent sécurité et répression, extraction pétrolière et colonisation, guerre et haine des migrant-e-s, exploitation des travailleuses et déréglementation ont le beau jeu», est-il écrit.

Une manifestation anti G7 a éclaté dans le secteur de la rue Saint-Jean et de l'autoroute Dufferin-Montmorency vers midi, le vendredi 8 juin 2018, à Québec.

Une manifestation anti G7 a éclaté dans le secteur de la rue Saint-Jean et de l'autoroute Dufferin-Montmorency vers midi, le vendredi 8 juin 2018, à Québec. Sur la photo: du mobilier a été brûlé sur l'autoroute Dufferin-Montpetit

JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS/JOURNAL DE QUÉBEC/AGENCE QMI Une manifestation anti G7 a éclaté dans le secteur de la rue Saint-Jean et de l'autoroute Dufferin-Montmorency vers midi, le vendredi 8 juin 2018, à Québec. Sur la photo: du mobilier a été brûlé sur l'autoroute Dufferin-Montpetit PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS/JOURNAL DE QUÉBEC/AGENCE QMI

JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS/JOURNAL DE QUÉBEC/AGENCE QMI Une manifestation anti G7 a éclaté dans le secteur de la rue Saint-Jean et de l'autoroute Dufferin-Montmorency vers midi, le vendredi 8 juin 2018, à Québec. Sur la photo: du mobilier a été brûlé sur l'autoroute Dufferin-Montpetit PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS/JOURNAL DE QUÉBEC/AGENCE QMI

JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS/JOURNAL DE QUÉBEC/AGENCE QMI Une manifestation anti G7 a éclaté dans le secteur de la rue Saint-Jean et de l'autoroute Dufferin-Montmorency vers midi, le vendredi 8 juin 2018, à Québec. Sur la photo: du mobilier a été brûlé sur l'autoroute Dufferin-Montpetit PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS/JOURNAL DE QUÉBEC/AGENCE QMI

Une manifestation anti G7 a éclaté dans le secteur de la rue Saint-Jean et de l'autoroute Dufferin-Montmorency vers midi, le vendredi 8 juin 2018, à Québec.

La manifestation minute par minute:

- 12h40: Un homme et une femme arrêtés au coin de rues Turnbull et Crémazie dans un ruelle.

- 12h40: Un rassemblement anti-G7 est toujours en cours au Parc Berthelot, mais l'ambiance n'a rien à voir avec la manifestation qui se déroulait plus tôt. Ambiance de fête, certains manifestants dansent pendant que d'autres jouent au ballon avec des enfants. Tout se déroule bien et aucune présence policière ici, outre les hélicoptères qui survolent constamment le secteur.

- 12h39: Des résidents du secteur Salaberry et Crémazie n'ont pas accès à leur logement. La frustration est perceptible chez des citoyens, dont un monsieur avec les mains remplies par son épicerie. Un jeune résident attend aussi avec son Thaïzone de pouvoir accéder à sa maison.

- 12h29: Les policiers procèdent à plusieurs interpellations d’individus dans le secteur de la haute-ville incluant le quartier St-Jean-Baptiste et Montcalm, confirme le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sur Twitter.

- 12h25: L'escouade anti-émeute de la SQ bloquent le boulevard René-Levesque à la hauteur du Grand Théâtre de Québec.

- 12h17: Une manifestante est arrêtée dans une ruelle située près de la rue Lockwell. Elle qualifie la situation d'indécente et demande qu'on appelle l'aide juridique.

- 12h15: Les manifestants et l'antiémeute jouent au chat et la souris autour du théâtre Le Périscope. Les rues Lockwell et Crémazie bloquées, les petites ruelles également.

- 12h10: Quelques manifestants encerclés par l'antiémeute sur la rue Turnbull. La manifestation se déplace.

- 12h07: Les policiers ferment en souricière la rue d'Aiguillon. Les manifestants parviennent à sortir. Les policiers retournent dans leurs autobus et quittent pour suivre la marche. Beaucoup de tension.

- 12h06: Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande aux automobilistes d’éviter le secteur de la haute-ville en raison des manoeuvres de dispersions qui sont actuellement en cours.

Le Réseau de transport de la Capitale a également suspendu son service dans le secteur de la colline parlementaire.

- 12h05: La manifestation est de retour dans les rues de Saint-Jean-Baptiste. Il y a confusion sur la tactique chez les manifestants. La manifestation sur la rue Saint-Olivier est coupée en deux par l'antiémeute. La manifestation a lieu sur la rue Saint-Jean en directionouest. Environ 100 manifestants scandent des slogans vulgaires contre les policiers et les journalistes.

- 12h01: Une poignée de citoyens se sont réunis dans le parc Bertholot dans le cadre d’un pique-nique festif anti-G7. L’activité qui se tient dans un parc non loin du centre des congrès est sous faible surveillance policière et se déroule dans une atmosphère bonne enfant. L’événement a été nommé «zone verte contre le G7».