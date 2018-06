Deux Sud-Coréens arrêtés à Singapour à quelques jours du sommet

Deux employés de médias sud-coréens ont été arrêtés pour avoir pénétré illégalement dans l'enceinte de la résidence de l'ambassadeur de Corée du Nord à Singapour, à quelques jours du sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong Un.

Les deux hommes âgés de 42 et 45 ans travaillent pour la chaîne publique sud-coréenne Korean Broadcasting System (KBS) News, a annoncé vendredi la police dans un communiqué, faisant état de faits remontant à jeudi.

Environ 3 000 journalistes sont attendus à Singapour pour le sommet de mardi, au milieu d'un énorme dispositif policier.

Les deux suspects sont accusés d'intrusion criminelle, une infraction passible de trois mois de prison et/ou de 1 500 dollars singapouriens d'amende.

Deux autres Sud-Coréens, l'un travaillant pour KBS et le second faisant fonction de guide et interprète pour le groupe, sont visés par la même enquête.

La police a indiqué qu'aucun n'était accrédité comme journaliste à Singapour.