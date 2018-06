Enquêtes de la GRC sur les «biens mal acquis» d’Africains au Québec

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a ouvert des enquêtes sur des transactions qu’ont réalisées des hauts gradés de régimes corrompus d’Afrique dans l’immobilier québécois, révélées par notre Bureau d’enquête l’an dernier.

Les enquêtes de la police fédérale font suite au dépôt d’une série de plaintes basées sur les informations du «Journal» à partir de mars dernier, dont deux provenant de Sherpa, l’association anticorruption du célèbre avocat français William Bourdon.

Notre Bureau d’enquête publiait en juin et octobre 2017 une série d’articles sur les transactions d’une vingtaine de politiciens et de hauts gradés de régimes corrompus d’Afrique. Ils ont acheté pour plus de 30 millions $ d’immeubles dans les régions de Montréal et Gatineau.

«Après la réception des informations, la GRC fait ce qu’on appelle une enquête préliminaire. On creuse pour aller plus loin, avoir plus d’informations», a dit le constable Philip Zigayer, à la division des enquêtes de nature délicate et internationale à la GRC.

La police fédérale s’intéresse à certains proches de régimes africains qu’a identifiés notre Bureau d’enquête dans l’immobilier québécois en 2017, mais refuse de préciser les cibles de son enquête.

«Il y a des informations qui doivent arriver sur mon bureau d’un jour à l’autre», a assuré le constable Zigayer. Il précise que ses services ont envoyé une divulgation au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), les services de renseignement financiers du pays.

Cet organisme fédéral peut fournir des informations sur les transactions qu’ont réalisées les cibles des enquêtes policières.

Coalition anticorruption

William Bourdon se réjouit de l’ouverture d’enquêtes à la suite de la plainte de Sherpa. «Il est plus que le Canada ne soit plus un “paradis judiciaire” pour les kleptocrates du monde entier», dit-il.

La Coalition Biens mal acquis (BMA) Canada se réjouit également des démarches de la GRC. Ce regroupement de Canadiens originaires de différents pays francophones d’Afrique a signé les plaintes avec Sherpa.

«Nous souhaitons que la police aboutisse à des résultats concrets, a dit le porte-parole Georges Goma, originaire du Congo-Brazzaville. La richesse de l’Afrique est spoliée par les responsables politiques, qui viennent investir ici.»

Les deux organisations ont utilisé les documents et les informations diffusés par notre Bureau d’enquête en 2017 pour rédiger leurs plaintes, dont une dernière déposée le 7 juin.

«Le Journal» a révélé les transactions immobilières de hauts gradés, de politiciens et de hauts fonctionnaires de sept pays d’Afrique francophones, dont un beau-frère du président tchadien Idriss Déby, un ministre du président du Congo-Brazzaville Denis Sassou-Nguesso et le bras droit du président du Congo-Kinshasa, Joseph Kabila.

Les plaintes de Sherpa et de la Coalition BMA Canada visent tous les individus qu’a identifiés notre Bureau d’enquête.