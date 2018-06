IKEA compte faire sa part dans la lutte contre le plastique

Le géant IKEA a annoncé vendredi qu'il compte diminuer graduellement le recours aux plastiques à usage unique dans ses produits.

Pailles, assiettes, verres, sacs de congélation, sacs à déchets, couverts, agitateurs à boissons; la multinationale suédoise a l’intention d’ici 2020 de supprimer les plastiques à usage unique de ses gammes d'articles pour la maison et de ses restaurants destinés aux clients et aux collaborateurs.

«Grâce à notre taille et notre portée, nous sommes en mesure d’inciter plus d'un milliard de personnes à mieux vivre au quotidien dans le respect des limites de la planète», a déclaré le directeur général du groupe Inter IKEA, Torbjörn Lööf.

IKEA s’est donné pour ambition «de prendre soin de la planète et de ses habitants», et ce, tout en assurant la croissance de l'entreprise. Elle a rappelé que les articles en plastique à usage unique menacent non seulement les océans et les cours d'eau, mais nuisent aussi à la faune et à la flore s'ils ne sont pas jetés de manière responsable.

En outre, l’entreprise souhaite que, d'ici 2030, l'ensemble de ses produits et emballages soient fabriqués avec des matériaux renouvelables et/ou recyclés. On souhaite ainsi prolonger la durée de vie des produits et des matériaux.

«L'engagement de IKEA pour profiter d'un avenir prospère et durable est plus fort que jamais, a expliqué Brendan Seale, chef du service de développement durable pour IKEA Canada. Le retrait des plastiques à usage unique de nos magasins et de nos activités alimentaires constitue une étape importante en vue d'aider nos clients et notre entreprise à contribuer à établir un monde sans déchets.»

Les engagements d’IKEA d’ici à 2030:

- concevoir tous les produits dans une démarche d’économie circulaire, dans le but de n'utiliser que des matériaux renouvelables ou recyclés;

- retirer tous les produits en plastique à usage unique de l'assortiment ainsi que des restaurants clients et collaborateurs dans les magasins d'ici 2020;

- offrir des services pour aider les clients à transporter leurs produits plus facilement chez eux, et faciliter leur entretien ainsi que leur recyclage;

- proposer davantage de produits d'origine végétale dans l'offre alimentaire, comme le hot-dog végétarien qui sera commercialisé mondialement en août 2018;

- agir en faveur du climat et réduire l'empreinte environnementale de 70 % en moyenne par produit;

- atteindre le zéro émission pour les livraisons à domicile d'ici 2025;

- étendre l'offre de solutions en énergie solaire (panneaux photovoltaïques) à bas prix pour la maison à 29 marchés IKEA d'ici 2025.