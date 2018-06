Le partenariat avec Airbus pour la C Series effectif le 1er juillet

Après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires requises, Airbus, Bombardier et Investissement Québec (IQ) sont parvenus à un accord pour que leur partenariat sur la C Series entre en vigueur à partir du 1er juillet 2018.

Cette transaction par laquelle le géant européen Airbus acquiert une part majoritaire dans la Société en commandite Avions C Series (SCACS) avait été initialement annoncée en octobre 2017. Depuis, Airbus détient 50,01 % du C Series, Bombardier a vu sa participation baisser à environ 31 %, et le gouvernement du Québec à 19 %.

Le siège, la principale chaîne d’assemblage et les fonctions associées demeureront au Québec et seront basés à Mirabel. Toutefois, c’est dans l’État américain de l’Alabama que sera implantée une deuxième chaîne d’assemblage de cette gamme d’appareils pouvant transporter de 100 à 150 passagers.

Ce partenariat devrait contribuer à optimiser les rendements de production du C Series en bénéficiant de l’expertise d’Airbus.

«Les avions C Series sont largement reconnus comme étant les avions les plus avancés et performants de leur catégorie, et ce partenariat ne fera que renforcer leur succès commercial», a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier, dans un communiqué.

«La dimension internationale, les relations client et l’expertise opérationnelle d’Airbus sont autant de facteurs clés qui valoriseront et libéreront le plein potentiel de ces appareils», a-t-il ajouté.

De son côté, la ministre québécoise de l’Économie, Dominique Anglade, a estimé que ce partenariat profitera à l’industrie aéronautique québécoise: «Nous assurons la croissance des appareils C Series et le maintien de plus de 2000 emplois qui en dépendent à Mirabel. Ce partenariat fait de Montréal le plus grand centre de recherche et développement d’Airbus hors de l’Europe, ce qui représente de nombreuses possibilités pour toute notre industrie aérospatiale».

Le programme C Series poursuit sa montée en cadence. Après 17 avions livrés en 2017 l’objectif est de doubler les livraisons en 2018.