Les Francos embrassent le hip-hop

La 30e édition des Francos s'amorce ce week-end avec près de 50 concerts, dont plusieurs mettent en vedette de talentueux rappeurs d’ici et d’ailleurs.

Le festival de musique francophone commence notamment avec un spectacle gratuit du populaire groupe de hip-hop Alaclair Ensemble et se continuera jusqu’au 17 juin.

À travers cette programmation de 10 jours, les amateurs de rap pourront se délecter avec, entre autres, des concerts des Dead Obies, TTC, La Fourmilière, le groupe LaF qui a remporté les plus récentes Francouvertes, les vétérans de Rainmen, le rappeur français Josman et une soirée «Vintage à l’os» réunissant Séba et Horg à ni plus ni moins que la formation Dubmatique.

«C'est devenu quasiment la pop d’aujourd’hui, c’est à la mode», observe Léo Fougères, mieux connu sous le nom de FouKi, à propos de la place qu’occupe le rap dans le paysage musical québécois aujourd’hui.

«Je pense qu’une des choses importantes dans l’histoire des Francos, c’est son renouvellement perpétuel et je crois que ça fait partie de l’équation», explique Laurent Saulnier, vice-président à la programmation des Francos de Montréal, à propos de l’attention que porte le festival au hip-hop depuis une douzaine d’années.

Selon lui, le rap joue un rôle primordial au festival en attirant notamment un public de la relève et adepte de ce style de musique.

«Il y a un public jeune qui vient maintenant aux Francos, malgré ce que certains disent [...], mais il faut aussi leur donner de la musique qu’ils veulent, résume M. Saulnier. Si tu arrives avec un rappeur et un DJ, tu as plus de chance qu’ils tripent.»

Savoir tirer son épingle du jeu

Pour FouKi, qui a sorti son tout premier album complet intitulé «Zay» sous la proéminente étiquette 7ième Ciel en avril dernier, cette popularité est cependant une arme à double tranchant.

Oui, beaucoup de gens écoutent du rap aujourd’hui, mais cette popularité incite plus de gens à tenter l’expérience et à se lancer dans ce style de musique, selon lui.

Le jeune homme de 21 ans, qui se produira ce samedi au MTelus avec le rappeur belge Roméo Elvis et Joe Rocca des Dead Obies, reste cependant confiant quant à ses propres chances de s'imposer dans le milieu.

«Je ne pense pas que c’est plus difficile de se faire remarquer [...] parce que vu que c’est la mode, il y a beaucoup de gens qui en copient d’autres, explique FouKi. Il suffit que tu sortes un peu du lot pour te faire remarquer.»

«Je trouve que c’est tellement important d’avoir confiance en soi parce que si tu n’as pas confiance en toi, tu n’auras pas confiance aux autres, tu ne vas pas te sentir bien avec ça», ajoute le rappeur qui montera sur scène aussi dans le cadre de la soirée gratuite Rapkeb Allstarz du 16 juin, laquelle réunira Koriass, Rymz, Lary Kidd, le groupe Brown et plus.

10 jours de spectacles gratuits

L’un des plaisirs des Francos est de pouvoir voir certains des artistes les plus en vogue de la francophonie sans avoir à dépenser un sou. Pour vous aider à naviguer dans la programmation, voici une sélection d’artistes à voir gratuitement tout au long du festival.