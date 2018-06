Nouvelle campagne de financement pour le COMSEP à Trois-Rivières

COMSEP, le Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire, sollicite une fois de plus l'aide de la population pour assurer le maintien de ses services. Cette année, l'argent amassé servira entre autres au programme de réussite scolaire.

«Quand les gens donnent, nous, on travaille pour l'éducation, pour que les gens apprennent à lire et à écrire, et que les parents analphabètes ou immigrants soient capables d'accompagner leur enfant pour qu'il réussisse», explique la coordonnatrice de l'organisme, Sylvie Tardif.

Les sommes recueillies aideront aussi le programme d'alphabétisation et de francisation. À Trois-Rivières, 20 % de la population est analphabète et ce pourcentage augmente à 40 % dans les premiers quartiers.

L'objectif de cette campagne de financement est d'aller chercher 20 000 $. Les bénévoles sont confiants de dépasser ce montant.